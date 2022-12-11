Записалась к врачу по горячей линии прокуратуры. Ребёнок из Пуховичского района 2 месяца не мог попасть на приём

Новости Беларуси. Как и квартирный вопрос, белорусов волнует здоровье. Об этом знает и глава государства. Здравоохранение на особом контроле Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вот и на неделе во Дворце Независимости вернулись к этой без преувеличения жизненно важной теме. Медицина без дворцов, но с сильными кадрами – чек-лист от Первого изучила Ксения Худолей.

Необходимость большого мониторинга медицины в регионах Президент на неделе озвучил как факт. С тем, что система прошла краш-тест пандемией и героически выстояла, спорить никто не может. Вместе с тем в быту работает наша медицина неидеально. Случаи недовольства пациентов периодически возникают, а значит выяснить, на каком этапе происходит дисконнект, нужно как можно быстрее. Практически вытащил из морга. Лукашенко рассказал, как ему пришлось вмешаться в лечение одной из пациенток шкловской больницы.

Хорошо, если портят Минздраву репутацию только жалобы эмоциональных и придирчивых пациентов. Но генпрокуратура говорит иное – нарушения есть. В Калинковичском районе ребенку с множественными врожденными пороками развития местный ФАП проводил не все необходимые осмотры. К тому же 9 месяцев малышу не выписывали рецепт на бесплатный витамин D, показанный к приему. Обнаружилась в районе и проблема с распределением бесплатных талонов на УЗИ. Для населения 20 тысяч человек в августе, например, Калинковичская ЦРБ выделила лишь 5 талонов.

В зоне обслуживания нескольких ФАПов Минского района не осуществлялась розничная реализация лекарств. При том, что численность населения там немаленькая, проживают пожилые и физически ослабленные люди. Чтобы купить препараты, в ближайшую аптеку нужно было ехать за 9 или 15 километров. А эта история из Марьиной горки.

Игорь Тимофейчик, заместитель прокурора Пуховичского района:

Обратилась жительница Пуховичского района по вопросу невозможности получения плановой медицинской помощи для ее дочери. В ходе проведенной районной прокуратурой проверки установлено, что при рождении у ребенка выявлены кисты сплетения сосудов головного мозга. Такое состояние здоровья требует контроля со стороны врачей, поскольку может повлечь развитие различных заболеваний. Согласно медицинским документам на новорожденного, помимо прочих обследований, ему следовало пройти УЗИ головного мозга, обследование у врачей: окулиста и невролога.

Контроля со стороны врачей мама малышки Юлия своевременно добиться не смогла. Именно поэтому обратилась за помощью уже не к медикам.

Юлия Сиротко, жительница Пуховичского района:

Позвонила в регистратуру нашей районной поликлиники марьиногорской, но данных специалистов не оказалось на месте. Я снова звонила спустя какое-то время, неделю-две, их снова не было на месте. И таким образом не могла записать своего ребенка около двух месяцев. И в определенный момент я увидела, что есть горячая линия прокуратуры, которая занимается вопросами в сфере здравоохранения. Я обратилась на эту горячую линию. Буквально через пару дней мне перезвонили и записали моего ребенка в поликлинику на прием и к неврологу, и к окулисту. Специалисты таким вот необычным образом в поликлинике все-таки появились. Мы прошли все обследования, и после этого все было хорошо. В Марьиногорской ЦРБ причиной произошедшего называют кадровую нехватку. «Зарплатой не обижают». Команда СТВ съездила с ревизией в Несвижскую ЦРБ.