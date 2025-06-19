Новости по тегу #Виктория Праженик

Молодых специалистов ждут везде: они заряжены энергией, новыми знаниями и подходом, они хотят быть полезными и нужными. Их стремление развиваться ценится, и здесь руководство готово поддержать и помочь.
В больнице планируют создать межрайонный центр амбулаторной хирургии, где будут проводить лазерные операционные вмешательства без надрезов. Это лечение варикозной болезни, хронических язв и других патологий.
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