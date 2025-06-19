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Новости по тегу #Виктория Праженик

С удовольствием приехали! Пообщались с молодыми специалистами, которые работают в больнице Несвижа
19 июня 2025 11:31

С удовольствием приехали! Пообщались с молодыми специалистами, которые работают в больнице Несвижа

В Несвиже в начале 2025-го откроют обновлённое межрайонное урологическое отделение ЦРБ
05 декабря 2024 13:53

В Несвиже в начале 2025-го откроют обновлённое межрайонное урологическое отделение ЦРБ

Перспектива и карьерный рост – почему молодые медики едут в регионы?
14 августа 2024 19:43

Перспектива и карьерный рост – почему молодые медики едут в регионы?

«Зарплатой не обижают». Команда СТВ съездила с ревизией в Несвижскую ЦРБ
11 декабря 2022 18:02

«Зарплатой не обижают». Команда СТВ съездила с ревизией в Несвижскую ЦРБ

«Это греет душу и даёт заряд бодрости». Что важно для каждого врача – сокровенным делятся молодые медики из Несвижа
17 августа 2021 15:06

«Это греет душу и даёт заряд бодрости». Что важно для каждого врача – сокровенным делятся молодые медики из Несвижа

Инкубатор для новорождённых появился в несвижской больнице с помощью благотворительной акции
08 июля 2020 15:00

Инкубатор для новорождённых появился в несвижской больнице с помощью благотворительной акции