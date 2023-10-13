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Многодетная мама работает педиатром! Как ей удается находить время на семью и своих маленьких пациентов?

13 октября 2023 16:17
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Новости Беларуси. 29 минчанок удостоены ордена Матери. Торжественная церемония прошла в городском Дворце культуры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Среди награжденных и Светлана Комаровская. У нее 5 детей – 3 девочки и 2 мальчика. Женщина успешно совмещает материнство с карьерой. Работает врачом-педиатром в 23-й детской поликлинике. Как ей удается находить время на семью и своих маленьких пациентов?

Расскажем в нашем следующем материале.

Многодетная мама работает педиатром! Как ей удается находить время на семью и своих маленьких пациентов?-1

Светлана Комаровская:
Богатство – это наши детки. Это невероятное счастье быть многодетной мамой пятерых деток, когда они тянут к тебе эти ручки с утра, улыбки дарят тебе, встречают тебя с работы. Кричат все: «Мама, мама!» Это очень здорово.

Многодетная мама работает педиатром! Как ей удается находить время на семью и своих маленьких пациентов?-4

Мама у меня инженер, папа – водитель-дальнобойщик много лет. Я у них была одна. В мыслях не могла себе представить, что у меня будет семья из пяти детей.

Подробности в видео.

# Брак и семья # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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