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Учительница создала ресурс по изучению китайского языка. В Минской области пройдёт конкурс «Педагогическая IТ-мозаика»

13 октября 2023 16:34
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Новости Беларуси. Продемонстрировать знания в новейших технологиях. В Минской области проходит конкурс «Педагогическая IТ-мозаика», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Учительница создала ресурс по изучению китайского языка. В Минской области пройдёт конкурс «Педагогическая IТ-мозаика»-1

Принять участие могут учителя всех уровней образования и авторские коллективы. Проекты будут выбирать в семи номинациях. Педагоги могут подготовить онлайн учебные занятия, создать виртуальные экскурсии или интерактивные плакаты. Подала заявку на конкурс и учитель Любанской средней школы № 3 Ирина Кулешевская. Она создала электронный образовательный ресурс по китайскому языку. Ее платформа поможет ученикам в формате интерактива изучать диалект Поднебесной в облегченном формате.

Учительница создала ресурс по изучению китайского языка. В Минской области пройдёт конкурс «Педагогическая IТ-мозаика»-4

Ирина Кулешевская, учитель средней школы № 3 имени Г.Л. Сечко:
В современном образовательном пространстве, конечно же, важно вовлекать наших учащихся в сам образовательный процесс. То есть использовать информационно-коммуникативные технологии. Так как они повышают качество образования и мотивируют учащихся на дальнейшее обучение. Важно, чтобы как можно больше учителей, учащихся и их родителей узнали о том образовательном ресурсе, который мы создали. Это является целью участия в нашем конкурсе – популяризировать наш продукт.

Учительница создала ресурс по изучению китайского языка. В Минской области пройдёт конкурс «Педагогическая IТ-мозаика»-7

Всего предусмотрено три этапа конкурса: районный, отборочный и областной. Назовут финалистов к концу ноября.

# Конкурс # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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