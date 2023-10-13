Учительница создала ресурс по изучению китайского языка. В Минской области пройдёт конкурс «Педагогическая IТ-мозаика»

Принять участие могут учителя всех уровней образования и авторские коллективы. Проекты будут выбирать в семи номинациях. Педагоги могут подготовить онлайн учебные занятия, создать виртуальные экскурсии или интерактивные плакаты. Подала заявку на конкурс и учитель Любанской средней школы № 3 Ирина Кулешевская. Она создала электронный образовательный ресурс по китайскому языку. Ее платформа поможет ученикам в формате интерактива изучать диалект Поднебесной в облегченном формате.

Ирина Кулешевская, учитель средней школы № 3 имени Г.Л. Сечко:

В современном образовательном пространстве, конечно же, важно вовлекать наших учащихся в сам образовательный процесс. То есть использовать информационно-коммуникативные технологии. Так как они повышают качество образования и мотивируют учащихся на дальнейшее обучение. Важно, чтобы как можно больше учителей, учащихся и их родителей узнали о том образовательном ресурсе, который мы создали. Это является целью участия в нашем конкурсе – популяризировать наш продукт.