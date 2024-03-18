Вадим Елфимов: Джо Байден – вылитый персонаж «Баек из склепа»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Есть кое-кто, кто, несмотря на свою принадлежность к мужскому полу, пытается ею прикрыться, точно иная кокетка веером. Этот кое-кто – Джо Байден. Вот что он сказал сразу после ежегодного медосмотра семейными терапевтами, продлившегося аж два с половиной часа: «Они решили, что я слишком молодо выгляжу!» Ай да Байден, ай да вьюноша!

Назвать его красивым и моложавым – значит поставить под сомнение не только его, но и ваши собственные умственные способности! Справедливости ради отметим: ничего подобного врачи и не говорили – это все байки из склепа. Был когда-то одноименный американский сериал комедий-ужасов, так вот Байден – вылитый один из постоянных его персонажей.