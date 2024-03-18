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Вадим Елфимов: Джо Байден – вылитый персонаж «Баек из склепа»

18 марта 2024 08:40
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Вадим Елфимов: Джо Байден – вылитый персонаж «Баек из склепа»-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Есть кое-кто, кто, несмотря на свою принадлежность к мужскому полу, пытается ею прикрыться, точно иная кокетка веером. Этот кое-кто – Джо Байден. Вот что он сказал сразу после ежегодного медосмотра семейными терапевтами, продлившегося аж два с половиной часа: «Они решили, что я слишком молодо выгляжу!» Ай да Байден, ай да вьюноша!

Назвать его красивым и моложавым – значит поставить под сомнение не только его, но и ваши собственные умственные способности! Справедливости ради отметим: ничего подобного врачи и не говорили – это все байки из склепа. Был когда-то одноименный американский сериал комедий-ужасов, так вот Байден – вылитый один из постоянных его персонажей.

Подробнее читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Вадим Елфимов # Джо Байден

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