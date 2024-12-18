Запрос на белорусские вузы в мире растёт? Рассказали в Министерстве образования

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Сколько у нас студентов иностранных, какие вузы они выбирают, из каких стран? И есть ли динамика? Растет ли запрос на белорусское образование в мире?