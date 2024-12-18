Прямой эфир

Запрос на белорусские вузы в мире растёт? Рассказали в Министерстве образования

18 декабря 2024 17:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Сколько у нас студентов иностранных, какие вузы они выбирают, из каких стран? И есть ли динамика? Растет ли запрос на белорусское образование в мире?

Запрос на белорусские вузы в мире растёт? Рассказали в Министерстве образования-2

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Да, ежегодно мы наблюдаем положительную динамику от экспорта образовательных услуг. На сегодня это более 90 миллионов долларов по стране от образования. Более чем из 110 стран ребята к нам поступают в наши учреждения высшего образования и колледжи. Около 30 тысяч – общее количество обучающихся в наших учреждениях образования.

Основные страны, из которых приезжают к нам ребята, – это Китайская Народная Республика, это страны Содружества Независимых Государств, которым тоже необходимо, с учетом сохранившихся традиций, положительного опыта еще советской школы, наших учреждений профессионального образования, то есть они к нам тоже приезжают. Это тоже около 30 %.

# Образование в Беларуси # Высшее образование в Беларуси # Иностранные студенты в Беларуси # Сергей Пищов # Евгений Пустовой

Другие новости рубрики

Все новости
Пока кто-то пытается попасть на отдых на Мальдивы, с Мальдив приезжают учиться в Беларусь – пообщались со студенткой
18 декабря 2024 17:32

Пока кто-то пытается попасть на отдых на Мальдивы, с Мальдив приезжают учиться в Беларусь – пообщались со студенткой

Важная часть взаимоотношения между странами – это образование. Студентка из Кыргызстана об учёбе в БНТУ
18 декабря 2024 17:27

Важная часть взаимоотношения между странами – это образование. Студентка из Кыргызстана об учёбе в БНТУ

«Мы один из топовых университетов мира». Ректор БНТУ рассказал, почему иностранцы выбирают этот вуз
18 декабря 2024 17:23

«Мы один из топовых университетов мира». Ректор БНТУ рассказал, почему иностранцы выбирают этот вуз