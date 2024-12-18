Запрос на белорусские вузы в мире растёт? Рассказали в Министерстве образования

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Сколько у нас студентов иностранных, какие вузы они выбирают, из каких стран? И есть ли динамика? Растет ли запрос на белорусское образование в мире?
Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
Да, ежегодно мы наблюдаем положительную динамику от экспорта образовательных услуг. На сегодня это более 90 миллионов долларов по стране от образования. Более чем из 110 стран ребята к нам поступают в наши учреждения высшего образования и колледжи. Около 30 тысяч – общее количество обучающихся в наших учреждениях образования.
Основные страны, из которых приезжают к нам ребята, – это Китайская Народная Республика, это страны Содружества Независимых Государств, которым тоже необходимо, с учетом сохранившихся традиций, положительного опыта еще советской школы, наших учреждений профессионального образования, то есть они к нам тоже приезжают. Это тоже около 30 %.