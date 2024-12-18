Пока кто-то пытается попасть на отдых на Мальдивы, с Мальдив приезжают учиться в Беларусь – пообщались со студенткой

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Пока белорусы пытаются попасть на отдых на Мальдивы, с Мальдив учатся у нас. Расскажите, пожалуйста, как вам наш Гродно, наши преподаватели и как узнали о Беларуси?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Айшат Али, студентка Гродненского государственного медицинского университета:

Я узнала о Беларуси в интернете. И я узнала, что здесь учиться очень доступно. И природа очень приятная. Очень интересно было, что здесь четыре сезона. А у нас на Мальдивах только лето.

Евгений Пустовой:

Зима не напугала вас?

Айшат Али:

Очень холодно! Сейчас тоже. Когда я первый раз приехала сюда, тогда был 21 градус. И мне было очень холодно.

Евгений Пустовой:

Вы специалистом в какой области будете, когда получите диплом?

Айшат Али:

Врачом общей практики.

Евгений Пустовой:

Собираетесь детей в Беларуси лечить или все-таки вернетесь на родину?

Айшат Али:

Я вернусь на родину.