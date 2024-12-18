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Пока кто-то пытается попасть на отдых на Мальдивы, с Мальдив приезжают учиться в Беларусь – пообщались со студенткой

18 декабря 2024 17:32
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Пока белорусы пытаются попасть на отдых на Мальдивы, с Мальдив учатся у нас. Расскажите, пожалуйста, как вам наш Гродно, наши преподаватели и как узнали о Беларуси?

Пока кто-то пытается попасть на отдых на Мальдивы, с Мальдив приезжают учиться в Беларусь – пообщались со студенткой-2

Айшат Али, студентка Гродненского государственного медицинского университета:
Я узнала о Беларуси в интернете. И я узнала, что здесь учиться очень доступно. И природа очень приятная. Очень интересно было, что здесь четыре сезона. А у нас на Мальдивах только лето.

Евгений Пустовой:
Зима не напугала вас?

Айшат Али:
Очень холодно! Сейчас тоже. Когда я первый раз приехала сюда, тогда был 21 градус. И мне было очень холодно.

Евгений Пустовой:
Вы специалистом в какой области будете, когда получите диплом?

Айшат Али:
Врачом общей практики.

Евгений Пустовой:
Собираетесь детей в Беларуси лечить или все-таки вернетесь на родину?

Айшат Али:
Я вернусь на родину.

# Образование в Беларуси # Высшее образование в Беларуси # Иностранные студенты в Беларуси # Евгений Пустовой

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