Важная часть взаимоотношения между странами – это образование. Студентка из Кыргызстана об учёбе в БНТУ

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Айжамал, как вы узнали о нашем техническом университете и как вас здесь приняли?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Айжамал Баяманова, студентка Белорусского национального технического университета:

Я поступила в Беларусь по правительственному гранту между Кыргызстаном и Беларусью. Кыргызстан является важным экономическим стратегическим партнером Беларуси. То есть мы входим вместе в состав СНГ, Евразийско-экономического союза, ОДКБ. Я считаю, важной частью этого взаимоотношения является образование. То есть я являюсь хорошим, наверное, примером взаимоотношений между нашими странами, обучаюсь по гранту, получаю полное финансирование, стипендию и на данный момент обучаюсь на четвертом курсе факультета информационных технологий и робототехники.

Евгений Пустовой:

У вас есть сестра. Она учится в Пекине. Вы вместе с ней, когда видитесь или переписываетесь, не меряетесь рейтингом университета? Мой круче и так далее.

Айжамал Баяманова:

Да, если честно, такое присутствует. Но я считаю, тут не нужно сравнивать. Беларусь – это Беларусь, а Китай – это Китай. Все равно различия присутствуют. Я считаю и в Китае хорошо, и в Беларуси хорошо.