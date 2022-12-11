В Подмосковье открыли маркет белорусских товаров. На шопинге побывала съёмочная группа СТВ

В Подмосковье открыли маркет белорусских товаров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На шопинге побывала и наша съемочная группа.

Юлия Артюх, корреспондент:

400 квадратных метров. Торговый центр ближнего Подмосковья. И именно здесь расположился очередной остров, где заняли свое место под экспортным солнцем белорусские бренды.

Товары для дома, бытовая химия, одежда – все то и даже больше, что привыкли видеть российские покупатели под слоганом «Купляйце беларускае». И это только начало масштабного проекта по захвату нового рынка. Председатель «Беллегпрома»: мы увеличили присутствие по экспорту на рынках Казахстана, Азербайджана, Армении. Подробности. Качество белорусских товаров российский покупатель давно распробовал. Один из центров притяжения с высокой концентрацией белорусского – ВДНХ. Почти семь десятилетий по этому адресу можно найти белорусские бренды. В этом году наш торговый павильон концептуально обновился. Дарья Шманай об обновлении белорусского павильона на ВДНХ: товарооборот стал в два раза выше. Читайте здесь.

Воплотить идею открытия торговой площадки БЕЛ.РУ удалось благодаря активному сотрудничеству Белорусского союза женщин и Союза женщин России, где ключевую роль сыграли бизнес-леди.

Елена Петрухина, учредитель АО «Торговый дом БЕЛ.РУ», председатель Подольского отделения женщины России:

Сроки для такого проекта были очень маленькие, почти полгода. Можно говорить, твердо пять месяцев ушло на то, чтобы все это организовать. Но это благодаря нашим белорусским партнерам. Я считаю, что проект будет удачным, уверена в этом. И у нас 85 регионов, куда мы должны зайти именно вот таким форматом. Это пробный магазин в нашем торговом центре. Почему именно в нашем? Потому что мы апробируем, как все расставить, как все показать. Отрегулировать все нюансы. И дальше его просто масштабировать.

Уже в следующем году планируется открытие подобных торговых площадок в Москве и продолжать осваивать Московскую область и не только. Председатель Союза женщин России не смогла присутствовать на открытии, и мы отправились в их офис, чтобы узнать из первых уст о сотрудничестве с Белорусским союзом женщин, ведь оно не ограничивается только сферой бизнеса и торговли.

Екатерина Лахова, председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России»:

За последние, наверное, два года в Россотрудничество мы с нашим региональным отделением Санкт-Петербурга – Еленой Калининой – выходили. Говорили о том, что они нам должны помочь пролоббировать проекты, которые связаны непосредственно с Беларусью, особенно все, что касается патриотического воспитания. Мы как раз акцию проводили и продолжаем сейчас проводить «Женское лицо Победы». Поэтому когда появилась идея: давайте мы будем через конкретные действия, которые бы помогали развивать свои регионы и непосредственно муниципальные образования, давайте попробуем лоббировать открытие тех или иных точек, например, Торговый дом, где белорусские товары, российские товары, какой-то обмен. Поэтому я говорю: «Давайте в первую очередь из Беларуси». Я говорю: «Одна у них косметика чего только стоит». Поэтому когда сказали: «Давайте в Московской области попробуем»… Московская область большая, свыше 10 миллионов населения. Я думаю, что вполне можно, почему нет, задействовать своих подруг, чтобы содействовать открытию, отрывать такие торговые точки.