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Председатель «Беллегпрома»: мы увеличили присутствие по экспорту на рынках Казахстана, Азербайджана, Армении

11 декабря 2022 16:53
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Один базовый принцип Союзного государства сформулировал глава государства еще лет 10 назад: общий дом невозможно начать строить с крыши, сначала необходим фундамент, то есть общая экономическая база, кооперация, чтобы страны были заинтересованы друг в друге, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сейчас мы видим, что такая стройка идет полным ходом, только подавай кирпичик. И недавно заложили еще один такой кирпичик (пусть и небольшой, но кто знает, чем отзовется) в союзный экономический фундамент. В Подмосковье открыли маркет белорусских товаров. На шопинге побывала и наша съемочная группа. Читайте здесь.

Председатель «Беллегпрома»: мы увеличили присутствие по экспорту на рынках Казахстана, Азербайджана, Армении-1

Беларусь занимает шестое место среди торговых партнеров России. Товарооборот между странами за первое полугодие 2022 года составил 20 миллиардов долларов.

Председатель «Беллегпрома»: мы увеличили присутствие по экспорту на рынках Казахстана, Азербайджана, Армении-4

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром», член президиума Белорусского союза женщин:
Эта площадка собрала порядка 20-25 производителей товаров разного назначения. Все, что мы выпускаем и чем мы гордимся в Республике Беларусь. Сегодня у нас темпы по Российской Федерации 130 % по предприятиям концерна. Ту задачу, которую мы себе минимальную ставили, мы ее уже достигли.

Председатель «Беллегпрома»: мы увеличили присутствие по экспорту на рынках Казахстана, Азербайджана, Армении-7

Юлия Артюх:
Говоря про рынки сбыта, сейчас мы собираемся переориентироваться, например, на страны Азии, Африки?

Татьяна Лугина:
Я так скажу, рынки Азии у нас в этом году неплохо отработались. У нас темп роста 137 % на данные рынки. Мы увеличили свое присутствие по экспорту на рынке Казахстана, Азербайджана, Армении. Новый рынок в этом году, мы до этого не поставляли, – рынок Таджикистана. Увеличили свое присутствие в Индии. Предприятия концерна увеличили поставку в Китай в четыре раза за счет готовой кожи. Поэтому в Африку, да, мы думаем. Если говорить в целом по отрасли, по предприятиям концерна, мы экспорт выполняем. И практически упав за четыре месяца, у нас экспорт был 90 %, темп, по итогам года мы видим 111,4. То есть мы смогли восстановить и достаточно неплохо заканчиваем год.

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# Торговля # общество # Юлия Артюх # Татьяна Лугина # Фотофакт

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