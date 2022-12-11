Председатель «Беллегпрома»: мы увеличили присутствие по экспорту на рынках Казахстана, Азербайджана, Армении
Один базовый принцип Союзного государства сформулировал глава государства еще лет 10 назад: общий дом невозможно начать строить с крыши, сначала необходим фундамент, то есть общая экономическая база, кооперация, чтобы страны были заинтересованы друг в друге, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сейчас мы видим, что такая стройка идет полным ходом, только подавай кирпичик. И недавно заложили еще один такой кирпичик (пусть и небольшой, но кто знает, чем отзовется) в союзный экономический фундамент. В Подмосковье открыли маркет белорусских товаров. На шопинге побывала и наша съемочная группа. Читайте здесь.
Беларусь занимает шестое место среди торговых партнеров России. Товарооборот между странами за первое полугодие 2022 года составил 20 миллиардов долларов.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром», член президиума Белорусского союза женщин:
Эта площадка собрала порядка 20-25 производителей товаров разного назначения. Все, что мы выпускаем и чем мы гордимся в Республике Беларусь. Сегодня у нас темпы по Российской Федерации 130 % по предприятиям концерна. Ту задачу, которую мы себе минимальную ставили, мы ее уже достигли.
Юлия Артюх:
Говоря про рынки сбыта, сейчас мы собираемся переориентироваться, например, на страны Азии, Африки?
Татьяна Лугина:
Я так скажу, рынки Азии у нас в этом году неплохо отработались. У нас темп роста – 137 % на данные рынки. Мы увеличили свое присутствие по экспорту на рынке Казахстана, Азербайджана, Армении. Новый рынок в этом году, мы до этого не поставляли, – рынок Таджикистана. Увеличили свое присутствие в Индии. Предприятия концерна увеличили поставку в Китай в четыре раза за счет готовой кожи. Поэтому в Африку, да, мы думаем. Если говорить в целом по отрасли, по предприятиям концерна, мы экспорт выполняем. И практически упав за четыре месяца, у нас экспорт был 90 %, темп, по итогам года мы видим 111,4. То есть мы смогли восстановить и достаточно неплохо заканчиваем год.
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