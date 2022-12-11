Председатель «Беллегпрома»: мы увеличили присутствие по экспорту на рынках Казахстана, Азербайджана, Армении

Один базовый принцип Союзного государства сформулировал глава государства еще лет 10 назад: общий дом невозможно начать строить с крыши, сначала необходим фундамент, то есть общая экономическая база, кооперация, чтобы страны были заинтересованы друг в друге, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сейчас мы видим, что такая стройка идет полным ходом, только подавай кирпичик. И недавно заложили еще один такой кирпичик (пусть и небольшой, но кто знает, чем отзовется) в союзный экономический фундамент. В Подмосковье открыли маркет белорусских товаров. На шопинге побывала и наша съемочная группа. Читайте здесь.