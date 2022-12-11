На минской кондитерской фабрике используют замывную воду повторно и экономят 120 тысяч евро в год
Новости Беларуси. «Зеленую» концепцию внедряют в пищевой промышленности. Так, например, на минской кондитерской фабрике нашли способ бережного потребления ресурсов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Экономить более 120 тысяч евро в год, просто пересмотрев подходы к использованию сырья. Производственные емкости, где варили шоколадную глазурь, очищаются водой. И если раньше ее просто утилизировали, то сейчас используют повторно – в следующем цикле производства. Сладкий раствор становится основой для рецептов будущих кондитерских изделий.
Игорь Комаев, заместитель генерального директора – главный инженер кондитерского предприятия:
Как правило, замывная вода содержит до 10 % сухих веществ. И все эти сухие вещества полностью повторно используются в следующем цикле производства конфет. То есть они не выливаются в канализацию, а полностью используются.
Карина Верховцева, корреспондент:
На качестве это никак не сказывается?
Как Беларуси делать деньги из воздуха? И это не метафора, а реальная ниша для заработка.
Игорь Комаев:
Нет, это чистая вода, сахар, патока. У нас, как правило, все новые линии, которые вводятся в производство, содержат уже самые последние экологические технологии, то есть самые новейшие системы фильтрации. Если где-то есть выбросы, они содержат системы улавливания твердых частиц. Производство полностью экологичное. Каждый проект проходит экологическую экспертизу, которая утверждается, и никакого вредного воздействия на окружающую среду не возникает.
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