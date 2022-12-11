На минской кондитерской фабрике используют замывную воду повторно и экономят 120 тысяч евро в год

Новости Беларуси. «Зеленую» концепцию внедряют в пищевой промышленности. Так, например, на минской кондитерской фабрике нашли способ бережного потребления ресурсов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Экономить более 120 тысяч евро в год, просто пересмотрев подходы к использованию сырья. Производственные емкости, где варили шоколадную глазурь, очищаются водой. И если раньше ее просто утилизировали, то сейчас используют повторно – в следующем цикле производства. Сладкий раствор становится основой для рецептов будущих кондитерских изделий.

Игорь Комаев, заместитель генерального директора – главный инженер кондитерского предприятия:

Как правило, замывная вода содержит до 10 % сухих веществ. И все эти сухие вещества полностью повторно используются в следующем цикле производства конфет. То есть они не выливаются в канализацию, а полностью используются.

Карина Верховцева, корреспондент:

На качестве это никак не сказывается? Как Беларуси делать деньги из воздуха? И это не метафора, а реальная ниша для заработка.