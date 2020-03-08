Прямой эфир

Запирали и регулярно давали спиртное. Как группа мошенников вымогала у людей квартиры

08 марта 2020 16:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Квартирных историй с хорошим началом, но плохим концом немало, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Запирали и регулярно давали спиртное. Как группа мошенников вымогала у людей квартиры-1

Из последнего – 62-летний мужчина присвоил себе три столичные квартиры. Серый риелтор знакомился с минчанами, которые злоупотребляют алкоголем, и предлагал жертвам обогатиться. Собственную квартиру надо продать, а вместо нее получить достойное жилье на периферии, плюс солидную сумму на руки.

Запирали и регулярно давали спиртное. Как группа мошенников вымогала у людей квартиры-4

В итоге один из обманутых получил дом без условий для проживания. Подозреваемый напоил мужчину, выкупил имущество и перепродал новому знакомому. При всем этом в доме продолжал проживать прошлый владелец.

Какая сумма поступила в бюджет за нелегальную сдачу квартир в Минске в 2019-м

С другой жертвой работал по той же схеме, только в конце оформил договор пожизненной ренты – после смерти потерпевшего квартира достается серому риелтору.

Запирали и регулярно давали спиртное. Как группа мошенников вымогала у людей квартиры-7

Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета по г. Минску:
Согласно материалам уголовного дела, 62-летний мужчина с февраля 2012-го по июль 2017 года путем обмана трех граждан под предлогом совершения сделок с недвижимостью в Минске завладел их денежными средствами в размере более 150 тысяч рублей. В настоящий момент мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В каких случаях можно продать квартиру, построенную с привлечением льготного кредита

По схожему случаю завершено уголовное дело. Только тут за обработку граждан взялись сразу четверо. Входили в доверие, а дальше как по накатанной.

Запирали и регулярно давали спиртное. Как группа мошенников вымогала у людей квартиры-10

Они говорили, что могут помочь с приватизацией или с продажей квартиры, если надумаете продавать. Была договоренность, что она нам покупает в городе (Борисов или Жодино) квартиру и 5 тысяч долларов сверху. А разницу им за их услуги.

Запирали и регулярно давали спиртное. Как группа мошенников вымогала у людей квартиры-13

Если вдруг что-то шло не по плану злоумышленников, они запирали жертву дома и регулярно давали спиртное. Спустя несколько дней, когда алкоголь заканчивался, предлагали все же осуществить сделку.

Запирали и регулярно давали спиртное. Как группа мошенников вымогала у людей квартиры-16

Потерпевший в такой ситуации, конечно, согласился на любые условия. За восемь лет не менее восьми афер с недвижимостью. Ко всем фигурантам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Запирали и регулярно давали спиртное. Как группа мошенников вымогала у людей квартиры-19

Они не давали выходить из этого состояния. Постоянно под алкоголем. Я только была трезвая, наверное, один или два дня, в которые нужно было подписывать документы.

Они меня в машину затолкали, привезли к себе домой, прокапку вызвали. Моя мама говорит, что меня пять суток дома не было, а мне кажется, что два.

Сделка длиной в семь лет. Минчане попытались купить льготную квартиру – что из этого вышло

Де-факто во всех историях имеем то, что имеем. И чтобы не было мучительно больно потом разбираться, кто прав, а кто виноват, каждая из сторон должна изначально соблюдать закон, который для всех един.

Запирали и регулярно давали спиртное. Как группа мошенников вымогала у людей квартиры-22

# Мошенничество # общество # Екатерина Гарлинская # Кристина Федорович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Из Антарктиды с любовью!» Полярники оригинально поздравили белорусок с 8 Марта
08 марта 2020 12:14

«Из Антарктиды с любовью!» Полярники оригинально поздравили белорусок с 8 Марта

Путепровод на Железнодорожной открыли для проезда после ремонта. Но строительные работы ещё продолжатся
08 марта 2020 12:04

Путепровод на Железнодорожной открыли для проезда после ремонта. Но строительные работы ещё продолжатся

«Эта дата является замечательным поводом, чтобы ещё раз поблагодарить». Александр Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта
08 марта 2020 11:25

«Эта дата является замечательным поводом, чтобы ещё раз поблагодарить». Александр Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта