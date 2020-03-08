Запирали и регулярно давали спиртное. Как группа мошенников вымогала у людей квартиры

Новости Беларуси. Квартирных историй с хорошим началом, но плохим концом немало, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Из последнего – 62-летний мужчина присвоил себе три столичные квартиры. Серый риелтор знакомился с минчанами, которые злоупотребляют алкоголем, и предлагал жертвам обогатиться. Собственную квартиру надо продать, а вместо нее получить достойное жилье на периферии, плюс солидную сумму на руки.

В итоге один из обманутых получил дом без условий для проживания. Подозреваемый напоил мужчину, выкупил имущество и перепродал новому знакомому. При всем этом в доме продолжал проживать прошлый владелец. Какая сумма поступила в бюджет за нелегальную сдачу квартир в Минске в 2019-м С другой жертвой работал по той же схеме, только в конце оформил договор пожизненной ренты – после смерти потерпевшего квартира достается серому риелтору.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета по г. Минску:

Согласно материалам уголовного дела, 62-летний мужчина с февраля 2012-го по июль 2017 года путем обмана трех граждан под предлогом совершения сделок с недвижимостью в Минске завладел их денежными средствами в размере более 150 тысяч рублей. В настоящий момент мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В каких случаях можно продать квартиру, построенную с привлечением льготного кредита По схожему случаю завершено уголовное дело. Только тут за обработку граждан взялись сразу четверо. Входили в доверие, а дальше как по накатанной.

Они говорили, что могут помочь с приватизацией или с продажей квартиры, если надумаете продавать. Была договоренность, что она нам покупает в городе (Борисов или Жодино) квартиру и 5 тысяч долларов сверху. А разницу им за их услуги.

Если вдруг что-то шло не по плану злоумышленников, они запирали жертву дома и регулярно давали спиртное. Спустя несколько дней, когда алкоголь заканчивался, предлагали все же осуществить сделку.

Потерпевший в такой ситуации, конечно, согласился на любые условия. За восемь лет не менее восьми афер с недвижимостью. Ко всем фигурантам применена мера пресечения в виде заключения под стражу.