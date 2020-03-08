Путепровод на Железнодорожной открыли для проезда после ремонта. Но строительные работы ещё продолжатся

Новости Беларуси. Путепровод на улице Железнодорожной в Минске снова в действии. Мост открыли после ремонта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершились строительные работы на 2,5 месяца раньше, чем планировали. Обновить транспортную артерию было решено из-за неудовлетворительного состояния балок. Движение по мосту было закрыто для всех видов транспорта. Процесс осложнялся тем, что строителям приходилось работать по особому графику – в перерывах между движением поездов.

После запуска транспорта работы на объекте продолжатся в подмостовой части. Ну а 8 марта первой проехать по обновленному мосту посчастливилось машине нашего телеканала.

Все, готово? Хорошо. Можно открывать.

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:

Остается еще выполнить работы по тротуарам, работы в подмостовой части и большая работа с контактной сетью железной дороги. Под мостом будет выполнена покраска, декоративное освещение, также будут переасфальтированы все переезды подмостовые, которые для проезда транспорта были.