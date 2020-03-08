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Путепровод на Железнодорожной открыли для проезда после ремонта. Но строительные работы ещё продолжатся

08 марта 2020 12:04
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Новости Беларуси. Путепровод на улице Железнодорожной в Минске снова в действии. Мост открыли после ремонта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путепровод на Железнодорожной открыли для проезда после ремонта. Но строительные работы ещё продолжатся-1

Завершились строительные работы на 2,5 месяца раньше, чем планировали. Обновить транспортную артерию было решено из-за неудовлетворительного состояния балок. Движение по мосту было закрыто для всех видов транспорта. Процесс осложнялся тем, что строителям приходилось работать по особому графику – в перерывах между движением поездов.

Путепровод на Железнодорожной открыли для проезда после ремонта. Но строительные работы ещё продолжатся-4

После запуска транспорта работы на объекте продолжатся в подмостовой части. Ну а 8 марта первой проехать по обновленному мосту посчастливилось машине нашего телеканала.

Путепровод на Железнодорожной открыли для проезда после ремонта. Но строительные работы ещё продолжатся-7

Все, готово? Хорошо. Можно открывать.

Путепровод на Железнодорожной открыли для проезда после ремонта. Но строительные работы ещё продолжатся-10

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
Остается еще выполнить работы по тротуарам, работы в подмостовой части и большая работа с контактной сетью железной дороги. Под мостом будет выполнена покраска, декоративное освещение, также будут переасфальтированы все переезды подмостовые, которые для проезда транспорта были.

Путепровод на Железнодорожной открыли для проезда после ремонта. Но строительные работы ещё продолжатся-13

Строительные работы продолжаются и на развязке, соединяющей улицу Толстого и Домашевский переулок. Через 3 месяца этот участок также будет полностью готов. Это позволит улучшить организацию движения в центре города и уменьшить количество пробок.

Путепровод на Железнодорожной открыли для проезда после ремонта. Но строительные работы ещё продолжатся-16

# Мосты Беларуси # общество # Александр Ярошик # Фотофакт

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