В каких случаях можно продать квартиру, построенную с привлечением льготного кредита

Новости Беларуси. Льготную квартиру до погашения кредита продавать нельзя. А если с кредитом распрощались досрочно, то нужно ждать еще 5 лет. Но здесь есть исключения из правил, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Оксана Русак, директор агентства недвижимости, член Белорусской ассоциации недвижимости:

Это улучшение жилищных условий, расторжение брака, переезд в другую местность и смерть гражданина-кредитополучателя.

Сделка длиной в семь лет. Минчане попытались купить льготную квартиру – что из этого вышло

Мало иметь желание продать квартиру, на приобретение которой использовался льготный кредит, важно еще иметь основания. Нужно быть бдительными, изучать документы.