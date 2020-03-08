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В каких случаях можно продать квартиру, построенную с привлечением льготного кредита

08 марта 2020 16:45
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Новости Беларуси. Льготную квартиру до погашения кредита продавать нельзя. А если с кредитом распрощались досрочно, то нужно ждать еще 5 лет. Но здесь есть исключения из правил, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В каких случаях можно продать квартиру, построенную с привлечением льготного кредита-1

Оксана Русак, директор агентства недвижимости, член Белорусской ассоциации недвижимости:
Это улучшение жилищных условий, расторжение брака, переезд в другую местность и смерть гражданина-кредитополучателя.

Сделка длиной в семь лет. Минчане попытались купить льготную квартиру – что из этого вышло

Мало иметь желание продать квартиру, на приобретение которой использовался льготный кредит, важно еще иметь основания. Нужно быть бдительными, изучать документы.

В каких случаях можно продать квартиру, построенную с привлечением льготного кредита-4

# Недвижимость в Минске # общество # Кристина Федорович # Фотофакт

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