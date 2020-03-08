Какая сумма поступила в бюджет за нелегальную сдачу квартир в Минске в 2019 году

Новости Беларуси. О пункте «нельзя сдавать жилье, построенное на льготный кредит», некоторые забывают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А тем временем за махинацию придется ответить рублем.
Сделка длиной в семь лет. Минчане попытались купить льготную квартиру – что из этого вышло
За 2019 год в Минске в ходе проверок в бюджет поступило более 46 тысяч рублей – и все это квартиросдатчики-нелегалы.
Екатерина Островская, главный государственный налоговый инспектор:
По состоянию на 1 января 2020 года в инспекциях по Минску на учете состоит более 70 тысяч плательщиков подоходного налога от сдачи внаем жилых и нежилых помещений. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество плательщиков увеличилось более чем на 6 тысяч физических лиц. От указанной категории плательщиков в доход бюджета поступило более 17 миллионов белорусских рублей.