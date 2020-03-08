Какая сумма поступила в бюджет за нелегальную сдачу квартир в Минске в 2019 году

Новости Беларуси. О пункте «нельзя сдавать жилье, построенное на льготный кредит», некоторые забывают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А тем временем за махинацию придется ответить рублем.

Сделка длиной в семь лет. Минчане попытались купить льготную квартиру – что из этого вышло

За 2019 год в Минске в ходе проверок в бюджет поступило более 46 тысяч рублей – и все это квартиросдатчики-нелегалы.