«Эта дата является замечательным поводом, чтобы ещё раз поблагодарить». Александр Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта

Новости Беларуси. Первый весенний праздник – самый теплый и самый светлый. Международный женский день отмечает Беларусь. Все внимание сегодня представительницам прекрасного пола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их адрес – комплименты, цветы и подарки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

8 Марта – радостный и всеми любимый праздник. Эта дата является замечательным поводом, чтобы еще раз поблагодарить мам и бабушек, жен и дочерей, сестер и коллег за мудрость, доброту, трудолюбие и гармонию, которыми они наполняют нашу жизнь, делая ее ярче и счастливее. Созидательная красота и активная жизненная позиция, профессиональные, творческие и спортивные достижения, умение достойно воспитывать подрастающее поколение – главные черты белорусских женщин.

Глава государства пожелал соотечественницам, чтобы в сердцах всегда была цветущая весна, а в доме звучали звонкие детские голоса, царили любовь и взаимопонимание.

В Беларуси 5 миллионов 100 тысяч женщин. Такие данные приводит Белстат по результатам прошедшей в стране переписи населения.