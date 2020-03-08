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«Эта дата является замечательным поводом, чтобы ещё раз поблагодарить». Александр Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта

08 марта 2020 11:25
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Новости Беларуси. Первый весенний праздник – самый теплый и самый светлый. Международный женский день отмечает Беларусь. Все внимание сегодня представительницам прекрасного пола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их адрес – комплименты, цветы и подарки.

Поздравления в адрес белорусских женщин направил Президент Александр Лукашенко.

«Эта дата является замечательным поводом, чтобы ещё раз поблагодарить». Александр Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
8 Марта – радостный и всеми любимый праздник. Эта дата является замечательным поводом, чтобы еще раз поблагодарить мам и бабушек, жен и дочерей, сестер и коллег за мудрость, доброту, трудолюбие и гармонию, которыми они наполняют нашу жизнь, делая ее ярче и счастливее. Созидательная красота и активная жизненная позиция, профессиональные, творческие и спортивные достижения, умение достойно воспитывать подрастающее поколение – главные черты белорусских женщин.

Глава государства пожелал соотечественницам, чтобы в сердцах всегда была цветущая весна, а в доме звучали звонкие детские голоса, царили любовь и взаимопонимание.

В Беларуси 5 миллионов 100 тысяч женщин. Такие данные приводит Белстат по результатам прошедшей в стране переписи населения.

«Эта дата является замечательным поводом, чтобы ещё раз поблагодарить». Александр Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта-4

Представительницы прекрасного пола трудолюбивы и образованны: уровень занятости – почти 85 %, а дипломы вузов имеют без малого 40 %. И, как отметили в ведомстве, женщины в республике в целом считают себя счастливыми, объясняя свои чувства возможностью реализоваться в профессии и дома – быть счастливыми женами и мамами.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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