Сделка длиной в семь лет. Семья попыталась купить льготную квартиру в Минске – что из этого вышло

Новости Беларуси. Следующий сюжет – классическая иллюстрация нетленного булгаковского выражения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:

Каждый раз, когда произношу «люди как люди, только квартирный вопрос их испортил», хочется добавить «капитан Очевидность». Но что поделать, если лучше никто не сказал. Да и ой как испортил этот самый квартирный вопрос.

Нельзя сказать, что история, о которой мы расскажем, типичная или часто повторяющаяся. Но она отлично иллюстрирует отношение некоторых граждан к государственной поддержке на строительство жилья. Особенно к той, которая оказывалась в начале 2000-х. Сколько якобы нуждающихся в улучшении жилищный условий семей дешево построили тогда квартиры, а после дорого их продали, сосчитать, думаю, никто не возьмется.

С некоторых пор эта лавочка прикрыта, то есть такие квадратные метры так просто сейчас не продашь, но умельцы находятся. Как же так? Ответ на квартирный вопрос искала Кристина Федорович.

Кристина Федорович, корреспондент:

Каменная Горка или бетонные джунгли льготного строительства. С 2008 года здесь начали возводить панельные дома для граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Парадокс, но факт: многие семьи, отпраздновав долгожданное новоселье, начали нелегально сдавать квартиры или чего еще хуже.

Вот эта улица, вот этот дом. Здесь находится льготная однушка – яблоко раздора в нашей истории.

Андрей Гоган:

Мы договорились о том, что я ему даю деньги на погашение кредита, и он должен получить отчуждение от государства на реализацию. Был такой еще нюанс, что надо ждать 5 лет после погашения кредита. Соответственно, мы сказали, что даем сразу деньги на проценты, а если не дают разрешения в ближайшие сроки, значит, мы эти 5 лет будем просто выплачивать остатки, сумму оставшуюся. На это все согласились.

Так в 2013 году началось знакомство многодетной семьи, которая (вроде как) собиралась продать однушку, с Андреем и Татьяной, которые в свою очередь (вроде как) хотели купить льготное жилье. Пара долго искала походящий вариант, в том числе ключевым фактором был и бюджет. Знакомый риелтор подсказал выгодный вариант, только вот с загвоздкой: однушка выдана многодетной семье – Татьяне и Дмитрию – государством, как и вторая квартира на площадке. А тут правило едино: ни продать, ни сдать. Запирали и регулярно давали спиртное. Как группа мошенников вымогала у людей квартиры Но по порядку. После договоренности в ход все-таки пошли математические вычисления, а точнее, зачисления.

Андрей Гоган:

Мы дали первый задаток: 1500 долларов сразу дали, чтобы они нам, грубо говоря, ключи дали. И потом добавили до 14 тысяч долларов. Ждали мы, наверное, месяца полтора – нам никаких бумаг они не давали. Потом Татьяна позвонила, сказала, что вот, мы будем покупать под Заславлем дом или что-то такое. Чтобы ускорить этот процесс, дайте нам еще денег. Мы им еще даем 21 тысячу, по-моему. В итоге вышло 35 тысяч. И вот большая часть суммы – якобы за квартиру – внесена. Но на руках лишь договор займа. А дальше, по словам Андрея, все развивалось словно по сценарию. Правда, плохому. На протяжении нескольких недель от многодетного отца ни слуху, ни духу, ни документов. Тогда мужчина написал заявление в милицию о мошенничестве.

Андрей Гоган:

Они нам сказали: раз вы на нас подали за мошенничество, мы вас отсюда выселим. Татьяна подала в суд на нас, что мы самовольно, самоуправно заняли эту жилплощадь. Им было сразу в этом отказано. Прошло несколько лет – года два или три – они развелись, теперь здесь прописан только Дмитрий, я так понимаю. Хотя собственница все еще Татьяна. Он подает теперь на нас то же самое заявление о выселении. Выиграли они это дело, естественно, так как это законно – я не имею права здесь находиться, да. Пропали на два года. У них было это решение, но они не пользовались им. Какой мне смысл самому отсюда уходить? Я отдал 35 тысяч долларов за эту квартиру.

Пока потенциальные покупатели сидят на чемоданах, дабы разобраться в запутанной истории, мы решили связаться с главой многодетной семьи. Дмитрий сказал по телефону, что без адвоката общаться не будет, даже обещал встретиться, но потом просто исчез. А вот Татьяна – многодетная мама – согласилась дать комментарий и рассказать свое видение.

Если просмотреть всю эту сделку от начала до конца, то как бы очевидно, что все у них изначально было четко спланировано. Выпросить слезно ключи от квартиры, якобы жить негде с ребенком. Просто, я так понимаю, очень хочется жить в столице любой ценой. Люди завладели моим жильем, проживают незаконно, выселяться не хотят. На руках у меня решение суда об их выселении.

Исковое о выселении. Андрей Гоган:

Они выставляют это в таком свете, что это мы не хотим покупать эту квартиру и не хотели. Не знаю, как-то так себе обманул – теперь ни денег, ни квартиры. Идеальный исход? Они мне вернули бы мой долг, я бы отсюда хоть завтра сам съехал, меня просить даже не надо. Так думали 5 лет этих – это максимум будет. Если нельзя им будет продать, 5 лет этих подождем и потом купим. Эту продадим сразу же и купим другую.

Мечты в реальность не воплотились, а сделка затянулась по сей день. Как утверждают Андрей и Татьяна, после очередного заявления выплаты долга начались. Только пара подсчитала, что за эти годы им на счет поступило порядка 400 рублей. В каких случаях можно продавать квартиру, построенную на льготный кредит

Ольга Селицкая, адвокат:

Кто прав, кто виноват, в этом случае установил суд. В иске было отказано. И действительно, сторона потерпевшая, которая передала денежные средства, имеет право требовать только денежные средства. Доказать какие-либо намерения о продаже свидетельскими показаниями при несоблюдении форм о купле, продаже недвижимого имущества не представляется возможным. Одни говорят, что хотели купить, вторые говорят, что не хотели продавать.