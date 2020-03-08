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Сделка длиной в семь лет. Семья попыталась купить льготную квартиру в Минске – что из этого вышло

08 марта 2020 16:45
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Новости Беларуси. Следующий сюжет – классическая иллюстрация нетленного булгаковского выражения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:
Каждый раз, когда произношу «люди как люди, только квартирный вопрос их испортил», хочется добавить «капитан Очевидность». Но что поделать, если лучше никто не сказал. Да и ой как испортил этот самый квартирный вопрос.

Сделка длиной в семь лет. Семья попыталась купить льготную квартиру в Минске – что из этого вышло-1

Нельзя сказать, что история, о которой мы расскажем, типичная или часто повторяющаяся. Но она отлично иллюстрирует отношение некоторых граждан к государственной поддержке на строительство жилья. Особенно к той, которая оказывалась в начале 2000-х.

Сколько якобы нуждающихся в улучшении жилищный условий семей дешево построили тогда квартиры, а после дорого их продали, сосчитать, думаю, никто не возьмется.

Сделка длиной в семь лет. Семья попыталась купить льготную квартиру в Минске – что из этого вышло-4

С некоторых пор эта лавочка прикрыта, то есть такие квадратные метры так просто сейчас не продашь, но умельцы находятся. Как же так?

Ответ на квартирный вопрос искала Кристина Федорович.

Сделка длиной в семь лет. Семья попыталась купить льготную квартиру в Минске – что из этого вышло-7

Кристина Федорович, корреспондент:
Каменная Горка или бетонные джунгли льготного строительства. С 2008 года здесь начали возводить панельные дома для граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Парадокс, но факт: многие семьи, отпраздновав долгожданное новоселье, начали нелегально сдавать квартиры или чего еще хуже.

Сделка длиной в семь лет. Семья попыталась купить льготную квартиру в Минске – что из этого вышло-10

Вот эта улица, вот этот дом. Здесь находится льготная однушка – яблоко раздора в нашей истории.

Сделка длиной в семь лет. Семья попыталась купить льготную квартиру в Минске – что из этого вышло-13

Андрей Гоган:
Мы договорились о том, что я ему даю деньги на погашение кредита, и он должен получить отчуждение от государства на реализацию. Был такой еще нюанс, что надо ждать 5 лет после погашения кредита. Соответственно, мы сказали, что даем сразу деньги на проценты, а если не дают разрешения в ближайшие сроки, значит, мы эти 5 лет будем просто выплачивать остатки, сумму оставшуюся. На это все согласились.

Сделка длиной в семь лет. Семья попыталась купить льготную квартиру в Минске – что из этого вышло-16

Так в 2013 году началось знакомство многодетной семьи, которая (вроде как) собиралась продать однушку, с Андреем и Татьяной, которые в свою очередь (вроде как) хотели купить льготное жилье. Пара долго искала походящий вариант, в том числе ключевым фактором был и бюджет. Знакомый риелтор подсказал выгодный вариант, только вот с загвоздкой: однушка выдана многодетной семье – Татьяне и Дмитрию – государством, как и вторая квартира на площадке. А тут правило едино: ни продать, ни сдать.

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Но по порядку. После договоренности в ход все-таки пошли математические вычисления, а точнее, зачисления.

Сделка длиной в семь лет. Семья попыталась купить льготную квартиру в Минске – что из этого вышло-19

Андрей Гоган:
Мы дали первый задаток: 1500 долларов сразу дали, чтобы они нам, грубо говоря, ключи дали. И потом добавили до 14 тысяч долларов. Ждали мы, наверное, месяца полтора – нам никаких бумаг они не давали. Потом Татьяна позвонила, сказала, что вот, мы будем покупать под Заславлем дом или что-то такое. Чтобы ускорить этот процесс, дайте нам еще денег. Мы им еще даем 21 тысячу, по-моему. В итоге вышло 35 тысяч.

И вот большая часть суммы – якобы за квартиру – внесена. Но на руках лишь договор займа. А дальше, по словам Андрея, все развивалось словно по сценарию. Правда, плохому. На протяжении нескольких недель от многодетного отца ни слуху, ни духу, ни документов. Тогда мужчина написал заявление в милицию о мошенничестве.

Сделка длиной в семь лет. Семья попыталась купить льготную квартиру в Минске – что из этого вышло-22

Андрей Гоган:
Они нам сказали: раз вы на нас подали за мошенничество, мы вас отсюда выселим. Татьяна подала в суд на нас, что мы самовольно, самоуправно заняли эту жилплощадь. Им было сразу в этом отказано. Прошло несколько лет – года два или три – они развелись, теперь здесь прописан только Дмитрий, я так понимаю. Хотя собственница все еще Татьяна. Он подает теперь на нас то же самое заявление о выселении. Выиграли они это дело, естественно, так как это законно – я не имею права здесь находиться, да. Пропали на два года. У них было это решение, но они не пользовались им. Какой мне смысл самому отсюда уходить? Я отдал 35 тысяч долларов за эту квартиру.

Сделка длиной в семь лет. Семья попыталась купить льготную квартиру в Минске – что из этого вышло-25

Пока потенциальные покупатели сидят на чемоданах, дабы разобраться в запутанной истории, мы решили связаться с главой многодетной семьи. Дмитрий сказал по телефону, что без адвоката общаться не будет, даже обещал встретиться, но потом просто исчез. А вот Татьяна – многодетная мама – согласилась дать комментарий и рассказать свое видение.

Сделка длиной в семь лет. Семья попыталась купить льготную квартиру в Минске – что из этого вышло-28

Если просмотреть всю эту сделку от начала до конца, то как бы очевидно, что все у них изначально было четко спланировано. Выпросить слезно ключи от квартиры, якобы жить негде с ребенком. Просто, я так понимаю, очень хочется жить в столице любой ценой.

Люди завладели моим жильем, проживают незаконно, выселяться не хотят. На руках у меня решение суда об их выселении.

Сделка длиной в семь лет. Семья попыталась купить льготную квартиру в Минске – что из этого вышло-31

Исковое о выселении.

Андрей Гоган:
Они выставляют это в таком свете, что это мы не хотим покупать эту квартиру и не хотели. Не знаю, как-то так себе обманул – теперь ни денег, ни квартиры. Идеальный исход? Они мне вернули бы мой долг, я бы отсюда хоть завтра сам съехал, меня просить даже не надо.

Так думали 5 лет этих – это максимум будет. Если нельзя им будет продать, 5 лет этих подождем и потом купим. Эту продадим сразу же и купим другую.

Сделка длиной в семь лет. Семья попыталась купить льготную квартиру в Минске – что из этого вышло-34

Мечты в реальность не воплотились, а сделка затянулась по сей день. Как утверждают Андрей и Татьяна, после очередного заявления выплаты долга начались. Только пара подсчитала, что за эти годы им на счет поступило порядка 400 рублей.

В каких случаях можно продавать квартиру, построенную на льготный кредит

Сделка длиной в семь лет. Семья попыталась купить льготную квартиру в Минске – что из этого вышло-37

Ольга Селицкая, адвокат:
Кто прав, кто виноват, в этом случае установил суд. В иске было отказано. И действительно, сторона потерпевшая, которая передала денежные средства, имеет право требовать только денежные средства. Доказать какие-либо намерения о продаже свидетельскими показаниями при несоблюдении форм о купле, продаже недвижимого имущества не представляется возможным. Одни говорят, что хотели купить, вторые говорят, что не хотели продавать.

Сделка длиной в семь лет. Семья попыталась купить льготную квартиру в Минске – что из этого вышло-40

Какая сумма поступила в бюджет за нелегальную сдачу квартир в Минске в 2019-м

В практике Ольги такие случаи не редкость. Часто квартиры начинают делить и супруги. Но здесь далеко ходить не нужно: нормы указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 года № 13.

Сделка длиной в семь лет. Семья попыталась купить льготную квартиру в Минске – что из этого вышло-43

# Недвижимость в Минске # общество # Юлия Огнева # Кристина Федорович # Андрей Гоган # Фотофакт

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