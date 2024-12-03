Прямой эфир

Занимаются жестовой песней, спортом и пантомимой. Рассказываем о секциях и кружках для детей с инвалидностью

03 декабря 2024 08:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

3 декабря весь мир отмечает Международный день инвалидов. Люди с физическими особенностями тоже способны жить полноценной жизнью. Об этом поговорили с гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Марина Жигало, главный специалист сектора правовой и организационной работы Республиканского Дворца культуры имени Н. Ф. Шарко и Александр Козич, тренер по легкой атлетике.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Во Дворце культуры вплотную занимаются людьми, у которых проблемы со слухом. Какой досуг вы можете им предложить?

Занимаются жестовой песней, спортом и пантомимой. Рассказываем о секциях и кружках для детей с инвалидностью-2

Марина Жигало, главный специалист сектора правовой и организационной работы Республиканского Дворца культуры имени Н. Ф. Шарко:
На базе нашего дворца есть студии, есть студия пантомимы, есть Молодежный театр эстрады, хореографический коллектив, много различных спортивных секций.

Занимаются жестовой песней, спортом и пантомимой. Рассказываем о секциях и кружках для детей с инвалидностью-4

Александр Козич, тренер по легкой атлетике:
Тренирую детей, именно инвалидов по слуху, чтобы в перспективе дети стали профессионалами в этом виде спорта. Ращу чемпионов.

Ольга Бурлакова:
Вы сразу видите перспективных ребят?

Александр Козич:
Я считаю, что все перспективные, все сильные. Несмотря на то, что у них нет слуха, у них очень много энергии, много возможностей. Надеюсь, что у всех есть перспектива.

Подробности в видео.

# Дети # Воспитание детей # Творчество # Ольга Бурлакова # Александр Стасевич # Александр Меженный

Другие новости рубрики

Все новости
«Беларуськалий» начал инвестиционный арбитражный процесс против Литвы
03 декабря 2024 07:50

«Беларуськалий» начал инвестиционный арбитражный процесс против Литвы

За мир и процветание – в Минске инициативные группы продолжают сбор подписей
03 декабря 2024 07:23

За мир и процветание – в Минске инициативные группы продолжают сбор подписей

В Бресте открыли библиотеку имени Максима Горького после масштабной реконструкции
03 декабря 2024 07:10

В Бресте открыли библиотеку имени Максима Горького после масштабной реконструкции