Занимаются жестовой песней, спортом и пантомимой. Рассказываем о секциях и кружках для детей с инвалидностью

3 декабря весь мир отмечает Международный день инвалидов. Люди с физическими особенностями тоже способны жить полноценной жизнью. Об этом поговорили с гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Марина Жигало, главный специалист сектора правовой и организационной работы Республиканского Дворца культуры имени Н. Ф. Шарко и Александр Козич, тренер по легкой атлетике.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Во Дворце культуры вплотную занимаются людьми, у которых проблемы со слухом. Какой досуг вы можете им предложить?