Занимаются жестовой песней, спортом и пантомимой. Рассказываем о секциях и кружках для детей с инвалидностью
3 декабря весь мир отмечает Международный день инвалидов. Люди с физическими особенностями тоже способны жить полноценной жизнью. Об этом поговорили с гостями.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Марина Жигало, главный специалист сектора правовой и организационной работы Республиканского Дворца культуры имени Н. Ф. Шарко и Александр Козич, тренер по легкой атлетике.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Во Дворце культуры вплотную занимаются людьми, у которых проблемы со слухом. Какой досуг вы можете им предложить?
Марина Жигало, главный специалист сектора правовой и организационной работы Республиканского Дворца культуры имени Н. Ф. Шарко:
На базе нашего дворца есть студии, есть студия пантомимы, есть Молодежный театр эстрады, хореографический коллектив, много различных спортивных секций.
Александр Козич, тренер по легкой атлетике:
Тренирую детей, именно инвалидов по слуху, чтобы в перспективе дети стали профессионалами в этом виде спорта. Ращу чемпионов.
Ольга Бурлакова:
Вы сразу видите перспективных ребят?
Александр Козич:
Я считаю, что все перспективные, все сильные. Несмотря на то, что у них нет слуха, у них очень много энергии, много возможностей. Надеюсь, что у всех есть перспектива.
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