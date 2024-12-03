За мир и процветание – в Минске инициативные группы продолжают сбор подписей

За мирное и процветающее будущее. В Беларуси продолжается электоральная кампания. Граждане демонстрируют высокую активность, оставляя подписи в поддержку потенциальных кандидатов в президентской гонке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важный этап завершится уже 6 декабря.

Инициативные группы активно работают, организуя пикеты в самых многолюдных местах городов и поселков по всей стране. Особенно оживленно в местах сбора подписей в Минске. Белорусы проявляют живой интерес к выборам, осознавая важность своего участия в формировании будущего страны.

Я оставила эту подпись за то, что в нашей стране мир, спокойствие.