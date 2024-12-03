За мир и процветание – в Минске инициативные группы продолжают сбор подписей
За мирное и процветающее будущее. В Беларуси продолжается электоральная кампания. Граждане демонстрируют высокую активность, оставляя подписи в поддержку потенциальных кандидатов в президентской гонке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важный этап завершится уже 6 декабря.
Инициативные группы активно работают, организуя пикеты в самых многолюдных местах городов и поселков по всей стране. Особенно оживленно в местах сбора подписей в Минске. Белорусы проявляют живой интерес к выборам, осознавая важность своего участия в формировании будущего страны.
Я оставила эту подпись за то, что в нашей стране мир, спокойствие.
Свободно, ты можешь пройти по улице. Я не боюсь, например. Я хожу и на концерты, и везде, и в походы.
Ничего нет дороже мира солнца над головой, чистого неба и улыбок, особенно близких, родных, чтобы все были здоровы, все были счастливы.
Многие белорусы уже поддержали потенциальных кандидатов, а у тех, кто этого еще не сделал, – остается меньше недели. Напомним, что для выдвижения на пост кандидата в Президенты необходимо заручиться поддержкой не менее 100 тысяч граждан. Имена зарегистрированных кандидатов станут известны к концу года. А уже 1 января стартует агитационный период.