В Бресте открыли библиотеку имени Максима Горького после масштабной реконструкции

И проверенная истина для всех поколений во все времена: «Книга – лучший подарок». А еще лучше – целая библиотека. В городе над Бугом после масштабной реконструкции открыли библиотеку имени Максима Горького, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновили фасад и кровлю, создали условия для людей с ограниченными возможностями, большая перезагрузка – во всех залах.

Библиотека в Бресте появилась в 1940-м году после воссоединения Западной и Восточной Беларуси. В нынешнее здание фонды перенесли еще в 1969-м и с тех пор его не ремонтировали. Сейчас здание не только капитально преобразилось внешне. Здесь заменили инженерные сети и всю электрику. Кроме того, оборудовали лифт, которого ранее не было. В хранилище появилась система климат-контроля и профессиональные стеллажи. Также в библиотеке теперь есть реставрационный отдел для работы со старинными и редкими книгами с необходимым оборудованием.

Елена Стрижевич, директор Брестской областной библиотеки имени М. Горького:

Первое – это сделать учреждение доступным с физически ограниченными возможностями. И второе условие – создать необходимую среду для сохранности уникальных фондов библиотеки. Две эти задачи успешно выполнены. В отделе хранения основного фонда произведен полный спектр ремонтных работ – обновлена вентиляция, пожаротушения, температурный режим создан необходимый и оборудованы мобильные передвижные стеллажи.

Услугами областной библиотеки ежегодно пользуются более 37 тысяч человек, треть из них получают информацию удаленно в электронном виде. Ежегодно читателям выдается более 400 тысяч документов. В 2024 году библиотека запустила интерактивный онлайн-проект, где ежедневно публикует выдержки из периодики за последние 85 лет. С 2019 года развивают направление электронных аудиокниг – от новинок книжного рынка до мировых бестселлеров.