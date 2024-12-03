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«Беларуськалий» начал инвестиционный арбитражный процесс против Литвы

03 декабря 2024 07:50
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«Беларуськалий» защитит свои права в международном арбитраже. Предприятие подало полное исковое заявление против Литвы в связи с ее незаконными действиями. Компания требует компенсацию в размере 1 миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беларуськалий» начал инвестиционный арбитражный процесс против Литвы-2

Данная ситуация обострилась после введения санкций США в отношении белорусского производителя калийных удобрений. Они затронули всю продукцию предприятия. Литва, через которую проходит значительная часть транзита, объявила о прекращении перевалки этих грузов из-за опасений попасть под вторичные американские ограничения. Это привело к расторжению контракта на перевозку удобрений. В результате, начиная с 1 февраля 2022 года, транзит белорусских калийных удобрений через Литву был полностью прекращен.

# Беларуськалий

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