«Беларуськалий» начал инвестиционный арбитражный процесс против Литвы

«Беларуськалий» защитит свои права в международном арбитраже. Предприятие подало полное исковое заявление против Литвы в связи с ее незаконными действиями. Компания требует компенсацию в размере 1 миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данная ситуация обострилась после введения санкций США в отношении белорусского производителя калийных удобрений. Они затронули всю продукцию предприятия. Литва, через которую проходит значительная часть транзита, объявила о прекращении перевалки этих грузов из-за опасений попасть под вторичные американские ограничения. Это привело к расторжению контракта на перевозку удобрений. В результате, начиная с 1 февраля 2022 года, транзит белорусских калийных удобрений через Литву был полностью прекращен.