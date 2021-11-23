Зампредседателя Гродненского облисполкома о беженцах: все наши попытки убедить их тщетны. Они ждут, что попадут в так называемый рай

Григорий Азаренок, корреспондент: Прямо за моей спиной полевая кухня, беженцы сами с ней уже управляются, набирают горячую воду. Все обеспечено для того, чтобы людям было максимально комфортно, потому что ночью и утром шел сильный снег. Поставили дополнительный генератор. В самом ТЛЦ сейчас 16-18 градусов тепла. Этот же центр сегодня посетили представители Еврокомиссии, с прессой они пообщаться не захотели, были здесь около получаса. Вот как итоги их визита прокомментировал представитель Гродненского облисполкома.

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:

Сегодня эксперты приехали и убедились, что, действительно, та информация, которая поступает из средств массовой информации, в том числе наших, белорусских, объективна, достоверна. Они увидели тот ужас, который европейские страны сотворили с этими гражданами. Поэтому озабоченные, озадаченные они уехали докладывать своим европейским парламентариям, своим лидерам политическим, чтобы этот кризис решить. Многие из них, не приехав сюда, в ТЛЦ, не верили в ту катастрофу, которую они создали. Сегодня у них была возможность убедиться. Кроме того, они убедились, что местные органы власти создали приемлемые условия для размещения мигрантов. Но вы видите, как меняются погодные условия. С каждым днем эти условия становятся хуже, потому что жить на голом бетоне под одеялом не каждый выдержит. Сегодня мы добавили ресурсов в виде биотуалетов, убираем. Будет организована возможность мигрантам принять горячий душ, но в полевых условиях это можно сделать однократно, двукратно, но на постоянной основе это сделать невозможно. Мы постоянно убеждаем женщин и детей, чтобы они разместились в более комфортных условиях. И Федерация профсоюзов Беларуси готова предоставить туристические базы, отдельные номера в санаториях, но они находятся достаточно далеко от границы. Наши вынужденные гости ждут чуда, что ворота Европейского союза отворятся и они смогут беспрепятственно туда попасть. Поэтому все наши попытки убедить их, что надо самостоятельно решать свои проблемы, тщетны. Они ждут чуда, что откроются врата и они попадут в так называемый рай. Но пока «рай» закрыт для них.

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