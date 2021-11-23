Эксперты из Еврокомиссии и снег. Что происходит сейчас в ТЛЦ на белорусско-польской границе?

Что сейчас происходит у восточных рубежей ЕС, узнаем в прямом включении с приграничной полосы. Приветствуем Григория Азаренка.

Новости Беларуси. Мигранты на белорусско-польской границе: Беларусь выполняет международные обязательства и призывает к открытому диалогу все заинтересованные стороны. Как бы там ни было, новый день тысячи людей встречают вдали от дома, с надеждой на лучшую жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, корреспондент: Не знаю, какая погода сейчас в Минске, но сюда, на белорусско-польскую границу, в ТЛЦ пришла самая настоящая зима. Всю ночь валил снег. Это, может быть, дополнительные впечатления для беженцев, потому что многие из них никогда зиму и не видели, но и дополнительная нагрузка на все наши службы. Потому что предприняты дополнительные меры, чтобы здесь было тепло и уютно. Работает генератор, он генерирует дополнительное тепло. Беженцам предоставили, как и всегда, две теплые палатки. Они ходят, обогреваются.

Еще из новостей этого утра. Сюда приехали эксперты из Еврокомиссии. Мы попытались с ними пообщаться. Можете посмотреть, что из этого получилось.

– Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, не могли бы вы пообщаться с прессой?

– Здравствуйте. Тут наши эксперты.

– Уважаемые эксперты, может, на пару вопросов прессы ответите?

– По-английски только.

– Excuse me, please. One question for the press. [Извините, пожалуйста. Один вопрос для прессы – прим. ред.].

Сейчас эксперты Еврокомиссии работают в лагере, осматривают. Ни с нашей, ни с зарубежной прессой они пообщаться не захотели. Может быть, они стеснительные. Им, наверное, было бы удобнее работать с польской стороны. Там к ним точно никакие журналисты приставать бы не стали.

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