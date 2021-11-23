«Мы оформляем соответствующие документы». Алексей Бегун рассказал, как Беларусь помогает беженцам вернуться домой

Алексей Бегун, заместитель председателя Совместной комиссии, начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси:

Каждый день лицам, которые обращаются в компетентные органы Беларуси с ходатайствами о репатриации, мы оформляем соответствующие документы. Лица, которые пребывают на белорусско-польской границе, настоятельно желают выехать в страны Европейского союза. В настоящее время на территории Беларуси находятся представители Международной организации по миграции, представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которые проводят целый ряд встреч с республиканскими органами государственного управления, где вырабатываются совместные шаги по урегулированию этого миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Мы, я думаю, будем искать совместные мероприятия по возвращению лиц, которые ходатайствуют о возвращении на родину, а также по урегулированию их правового статуса, возможному допуску в третью страну, которая захочет их принять.