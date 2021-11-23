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Дуня Миятович о беженцах на границе с Польшей: «Необходимы срочные меры для защиты жизней людей»

23 ноября 2021 07:28
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Комиссар Совета Европы по правам человека призвала немедленно допустить международных и национальных правозащитников и средства массовой информации к границе Польши с Беларусью, чтобы положить конец человеческим страданиям и нарушениям прав человека. Об этом она заявила после четырехдневной поездки в Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дуня Миятович о беженцах на границе с Польшей: «Необходимы срочные меры для защиты жизней людей»-1

Дуня Миятович, комиссар Совета Европы по правам человека:  
Гуманитарная ситуация и ситуация с правами человека вдоль границы Польши с Беларусью вызывает тревогу. Необходимы срочные меры для защиты жизней людей, оказавшихся в приграничных районах... В нынешней крайне политизированной ситуации, поддерживаемой повествованием, в котором доминирует безопасность, основные права человека пострадавших людей были отброшены в сторону и забыты. Хотя эта ситуация является результатом достойных осуждения действий Беларуси, это не освобождает Польшу от ее обязательств в области прав человека. Необходимо найти подход, который ставит людей на первое место и обеспечивает уважение их достоинства и прав человека.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # Дуня Миятович # Фотофакт

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