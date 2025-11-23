Заморозка по линии фронта и аудит военной помощи сделают переизбрание Зеленского невозможным – Лазуткин

Новый план по урегулированию конфликта в Украине уже на столе, как сообщили американские СМИ. Трамп уже установил и дедлайн. Это четверг, 27 ноября. Ключевые пункты плана – передача России 30 % Донецкой области, заморозка по линии фронта с признанием Крыма, ЛНР и ДНР и невступление Украины в НАТО, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Киев уже заявил в ООН, что отказывается от всех этих пунктов. Сверх этого Зеленскому навязывают выборы через 100 дней, к которым на фоне коррупционного скандала власть явно не готова. Изначально план включал еще и аудит военной помощи, на что Киев не может пойти. Это сделает переизбрание Зеленского невозможным. Против плана Трампа выступила и Европа. В ЕС обвинили США в желании сорвать выделение бюджетов для Украины. Если мирный план готов, значит, нет смысла выделять деньги еще на год войны. Трамп же на все вопросы отвечает философски: если это плохая сделка для Украины – пусть просто сражаются дальше.

Дональд Трамп, Президент США:

Ему, Зеленскому, план США должен понравиться. А если не понравится, то, знаете ли, им просто нужно будет продолжать боевые действия, я полагаю. А вот Президент Беларуси несколько месяцев назад предлагал Зеленскому переговоры без участия посредников. Тогда условия для Украины были бы гораздо лучше, но проблема в том, что Киеву и ЕС мир не нужен ни на каких условиях.