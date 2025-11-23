Заморозка по линии фронта и аудит военной помощи сделают переизбрание Зеленского невозможным – Лазуткин
Новый план по урегулированию конфликта в Украине уже на столе, как сообщили американские СМИ. Трамп уже установил и дедлайн. Это четверг, 27 ноября. Ключевые пункты плана – передача России 30 % Донецкой области, заморозка по линии фронта с признанием Крыма, ЛНР и ДНР и невступление Украины в НАТО, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Киев уже заявил в ООН, что отказывается от всех этих пунктов. Сверх этого Зеленскому навязывают выборы через 100 дней, к которым на фоне коррупционного скандала власть явно не готова. Изначально план включал еще и аудит военной помощи, на что Киев не может пойти. Это сделает переизбрание Зеленского невозможным.
Против плана Трампа выступила и Европа. В ЕС обвинили США в желании сорвать выделение бюджетов для Украины. Если мирный план готов, значит, нет смысла выделять деньги еще на год войны. Трамп же на все вопросы отвечает философски: если это плохая сделка для Украины – пусть просто сражаются дальше.
Дональд Трамп, Президент США:
Ему, Зеленскому, план США должен понравиться. А если не понравится, то, знаете ли, им просто нужно будет продолжать боевые действия, я полагаю.
А вот Президент Беларуси несколько месяцев назад предлагал Зеленскому переговоры без участия посредников. Тогда условия для Украины были бы гораздо лучше, но проблема в том, что Киеву и ЕС мир не нужен ни на каких условиях.
Андрей Лазуткин, политолог:
Мы сегодня имеем дело по-прежнему не с мирными переговорами, а только с попыткой выработать какую-то общую западную позицию. Общую для Украины, для Евросоюза и для США. Пока что тот план, который Трамп озвучил, это предложение американцев своим союзникам.
Но уже видно, что Зеленский не согласен по отдельным пунктам. Европа вообще сказала, что мы будем предлагать какой-то свой план. Скорее всего, они будут вырабатывать дальнейший план действий с учетом интересов всех сторон. Конечно, коррупционный скандал должен был сделать Зеленского более сговорчивым. Видимо, на это рассчитывали американцы.
Но по-прежнему в этом плане есть пункт про выборы, что через 100 дней надо будет проводить избирательную кампанию. Кроме того, там был пункт про аудит военной помощи. Понятно, что если сложить 2 и 2, то после аудита и после заморозки фронта Зеленский никакую кампанию избирательную в жизни не выиграет. Это ставит под грозу его существование.