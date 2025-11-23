Беларусь может стать главным партнёром для обеспечения продовольственной безопасности Алжира
Наши технологии могут сослужить службу не только белорусам. Во многих странах ждут их как манны небесной. К примеру, не против изучать белорусские предложения в Африке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. При том что на этом континенте нас уже неплохо знают. Судят по делам, конечно. А дела такие, что Зимбабве помогли вырастить рекордный урожай.
С юга Африки наши деловые интересы плавно перемещаются на север. Уже скоро белорусского Президента ждут в Алжире. На неделе глава государства анонсировал активный в плане командировок декабрь, и эта африканская страна – один из пунктов назначения.
Алжир – это крупнейшее государство Африки. Страна богатая нефтью, газом и другими природными ресурсами – важный центр международной морской торговли. Для нас это не только емкий рынок, но и окно возможностей для работы в Африке в целом.
В свою очередь Алжир проявляет интерес к белорусской технике, пищевой промышленности. Наша страна может стать главным партнером для обеспечения продовольственной безопасности этого государства.
Евгений Соболевский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте, Омане, Судане и Алжире:
Алжир заинтересован в первую очередь в энергонасыщенных моделях белорусских тракторов. Далее, наверное, стоит отметить грузовую пассажирскую технику. Речь идет о локализации производства белорусских грузовиков и автобусов в Алжире. Отдельно я бы еще отметил сельскохозяйственную кооперацию, внедрение белорусских технологий для механизации и точного земледелия.
Беларусь готова помочь Алжиру в реализации масштабного проекта по озеленению пустыни, а также по строительству комплексов по сушке и хранению зерна. Здесь мы готовы стать надежным партнером для развития продовольственной безопасности Алжира.
Также, наверное, стоит выделить пищевую промышленность. Речь идет не только о наращивании поставок сухого молока и мяса, но также о получении разрешений на поставки белорусского детского питания в Алжир.
Отдельно можно еще выделить направление фармацевтики. Здесь рассматривается возможность локализации производства белорусских фармпрепаратов в Алжире, в том числе противоонкологических. Они сейчас активно обсуждаются, и многие из них обретут свои реальные черты уже в ходе предстоящего визита главы государства.
Алжир – это влиятельный игрок на международной арене. Он является активным членом Движения неприсоединения, Лиги Арабских государств, Африканского Союза. Дальнейшее развитие отношений с этой страной укрепляет наши позиции в Африке.
Во время недавних переговоров на уровне глав МИД стороны подтвердили общность взглядов на основные вопросы мировой повестки и подтвердили приверженность к взаимной поддержке в международных организациях.