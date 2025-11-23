ВНС, инициативы в Год благоустройства и уровень жизни в регионе – пообщались с сенатором Алексеем Васильевым

Какие гражданские инициативы позволил реализовать Год благоустройства? И как можно оценить уровень жизни в регионе? Обсудили с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики, директором Республиканского унитарного предприятия «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Алексеем Васильевым. Виолетта Шаблинская, СТВ:

Декабрь ознаменован важным политическим событием. Пройдет второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. Что вы ожидаете как делегат? И на ваш взгляд, какое место занимает ВНС в политической жизни страны? Какое место занимает ВНС в политической жизни Беларуси?

Алексей Васильев, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Это новый институт, достаточно серьезный институт. Ожидаю многого. Во-первых, глобальный документ будет обсуждаться и, я надеюсь, будет принят. Это программа социально-экономического развития на пятилетку. Я как член Совета Республики в свое время также вносил предложение. И с удовлетворением хочу отметить, что отдельные из них в том или ином виде нашли свое отражение в этой программе. Поэтому я все-таки надеюсь, что этот документ будет поддержан, будет принят и страна будет двигаться в том направлении, которое обозначено в этом документе. Одним из предложений было наиболее эффективно использовать финансовые инструменты, такие как реализация акций и привлечение инвестиций за счет этого. Первоначально в программе не был четко определен этот элемент. В последнем варианте, который мы сейчас изучаем, эта норма нашла свое отражение. Хочется верить, что это в том числе благодаря и моей инициативе. Виолетта Шаблинская:

В Совете Республики особое внимание уделяют работе с людьми. Какие темы, поднятые гражданами на приемах, находят отражение в законодательных инициативах, реализуемых на республиканском уровне, и что мы здесь можем отметить? Какие предложения граждан находят отражение в республиканских законодательных инициативах?

Алексей Васильев:

Достаточно много предложений находит. Например, на приеме граждане обращаются с конкретными вопросами, которые именно непосредственно их касаются. Это упрощенный порядок ввода жилья в эксплуатацию, обозначенный указом главы государства №253. Изначально, когда он был принят в 2022 году, предполагалось, что он будет действовать в течение трех лет. Но, к сожалению, не все успели воспользоваться. И выходили с конкретными предложениями, чтобы продлить срок действия такого льготного режима. Я как член Святой Республики воспользовался своим правом, обратился в Министерство архитектуры с предложением. И с удовлетворением хочу отметить, что министерство поддержало эту инициативу. И уже данный документ продлен еще на три года, до 2028 года. Я надеюсь, что за это время наши граждане успеют воспользоваться такой льготной процедурой. Виолетта Шаблинская:

Ваш проект «Вместе можем многое». Как он поможет гражданам в решении своих проблем? Как проект «Вместе можем многое» упрощает жизнь граждан Минской области?

Алексей Васильев:

Очень оперативно и местная власть, и я, как член Совета Республики, можем видеть, что волнует наших жителей. Не дожидаясь ни писем, ни телефонных звонков, человек может как оставить свои контактные данные, так и обезличенно поставить проблему либо внести предложение. Мы в режиме реального времени все это отслеживаем и оперативно принимаем необходимое решение. Поэтому люди достаточно серьезно восприняли, изначально была небольшая настороженность, но вместе с тем сейчас уже можно сказать, что это серьезно повлияло, в том числе на решение вопросов, которые в основном волнуют наших жителей.

Подходишь к QR-метке, достаешь телефон, спокойно нажимаешь кнопочку, открывается ссылка, и здесь можно ставить как предложение, так и замечание, которое максимально быстро доходит и мне, и местным органам власти. Мы в этом случае имеем возможность мгновенно среагировать, особенно на такие вопросы, которые требуют немедленного решения. Виолетта Шаблинская:

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