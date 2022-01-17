«Все цели были поражены». Как проходят военные учения под Осиповичами?

Дмитрий Карпиленя, старший офицер 1-й гаубичной самоходной артиллерийской батареи гаубично-самоходно артиллерийского дивизиона 2С1:

На полигоне 51-й артиллерийской бригады проходило выполнение огневых задач по поражению целей прямой наводкой. Как правило, прямая наводка применяется для отражения атаки танков противника. Происходило слаживание огневых взводов, расчетов. Все цели были поражены. Те военнослужащие, которые первый раз на полигоне, получили очень хорошую практику и в отработке нормативов, и в выполнении огневых задач.