«Все цели были поражены». Как проходят военные учения под Осиповичами?

Новости Беларуси. У военнослужащих 120-й механизированной бригады проходит основной этап учений на Осиповичском полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. У военнослужащих 120-й механизированной бригады проходит основной этап учений на Осиповичском полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По сценарию эпизода группировка войск уничтожает неподвижные цели.
Уничтожают неподвижные цели. Под Осиповичами проходят военные учения.
Дмитрий Карпиленя, старший офицер 1-й гаубичной самоходной артиллерийской батареи гаубично-самоходно артиллерийского дивизиона 2С1:
На полигоне 51-й артиллерийской бригады проходило выполнение огневых задач по поражению целей прямой наводкой. Как правило, прямая наводка применяется для отражения атаки танков противника. Происходило слаживание огневых взводов, расчетов. Все цели были поражены. Те военнослужащие, которые первый раз на полигоне, получили очень хорошую практику и в отработке нормативов, и в выполнении огневых задач.
Практические стрельбы продолжатся и дальше. На следующих тренировках гвардейцы освоят мастерство ведения огня из закрытых позиций.