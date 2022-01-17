Прямой эфир

«Все цели были поражены». Как проходят военные учения под Осиповичами?

17 января 2022 14:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. У военнослужащих 120-й механизированной бригады проходит основной этап учений на Осиповичском полигоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Все цели были поражены». Как проходят военные учения под Осиповичами?-1

По сценарию эпизода группировка войск уничтожает неподвижные цели.  

Уничтожают неподвижные цели. Под Осиповичами проходят военные учения.  

«Все цели были поражены». Как проходят военные учения под Осиповичами?-4

Дмитрий Карпиленя, старший офицер 1-й гаубичной самоходной артиллерийской батареи гаубично-самоходно артиллерийского дивизиона 2С1:  
На полигоне 51-й артиллерийской бригады проходило выполнение огневых задач по поражению целей прямой наводкой. Как правило, прямая наводка применяется для отражения атаки танков противника. Происходило слаживание огневых взводов, расчетов. Все цели были поражены. Те военнослужащие, которые первый раз на полигоне, получили очень хорошую практику и в отработке нормативов, и в выполнении огневых задач.  

«Все цели были поражены». Как проходят военные учения под Осиповичами?-7

Практические стрельбы продолжатся и дальше. На следующих тренировках гвардейцы освоят мастерство ведения огня из закрытых позиций.  

# Военные учения # общество # Дмитрий Карпиленя # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как часто должны проверять газовое оборудование в жилых домах? Рассказали в Госэнергогазнадзоре
17 января 2022 13:46

Как часто должны проверять газовое оборудование в жилых домах? Рассказали в Госэнергогазнадзоре

Андрейченко о проекте Конституции: людей интересует, сохранится ли вот эта модель белорусской государственности
17 января 2022 13:03

Андрейченко о проекте Конституции: людей интересует, сохранится ли вот эта модель белорусской государственности

Такими Зыбицкую и Октябрьскую вы точно не видели. Показываем эксклюзивные фотографии старого Минска
17 января 2022 12:35

Такими Зыбицкую и Октябрьскую вы точно не видели. Показываем эксклюзивные фотографии старого Минска