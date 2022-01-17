Как часто должны проверять газовое оборудование в жилых домах? Рассказали в Госэнергогазнадзоре

Обеспечить проток наружного воздуха – такое простое правило, однако почему оно не выполняется? Это связано с тем, что с наступлением холодов жильцы стараются сохранить тепло в своих домах и забывают о безопасности. Только за 2021 год в Минске и Минском районе произошло два случая отравления угарным газом и пострадали шесть человек, двое из которых дети.

Виктор Конончук, заместитель директора филиала Госэнергогазнадзора по г. Минску и Минской области:

16 ноября 2021 года Советом министров Республики Беларусь подписано постановление № 661 о внесении изменений в правила пользования газом в быту, которые вступают в силу через три месяца после его официального опубликования. Работникам филиала Госэнергонадзора по Минску и Минской области при участии представителей организации жилищно-коммунального хозяйства по Минску и Минскому району, а также представителей специализированной организации, занимающейся проверкой домовых вентиляционных каналов, проведена встреча 29 декабря для более детального обсуждения дальнейшей работы по обеспечению безопасной эксплуатации систем вентиляции и газоиспользующего оборудования жилого фонда. На данной встрече определены приоритеты работы газоснабжающей организации, организации, эксплуатирующей жилой фонд, а также организации, оказывающей услуги по проверке домовых вентиляционных каналов.

Правилами определена периодичность технического обслуживания газового оборудования и газопроводов. Вводной и внутренний газопроводы и газоиспользующее оборудование не реже одного раза в 10 лет проходят испытания на герметичность воздуха с отключением от газораспределительной системы. А газопроводы многоквартирных жилых домов сроком эксплуатации свыше 20 лет – без отключения от газораспределительной системы один раз в год. Газовые проточные водонагреватели и отопительное газовое оборудование – один раз в год, при этом проводится проверка технического состояния регулятора давления.

Ольга Савченкова, инспектор Минского МРО по газовому надзору:

В период зимы один раз в месяц, а также в периоды понижения температуры организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, а также собственники одноквартирных и блокированных жилых домов обязаны осуществлять проверку оголовков домовых каналов во избежание их обмерзания или закупорки. Также необходимо периодически проверять домовые вентиляционные каналы, где установлено газоиспользующее отопительное и водогрейное оборудование. В зависимости от материала, из которого изготовлены дымоходы. Для отопительного оборудования – перед отопительным сезоном один раз в год. Для водогрейного – в зависимости от материала. Если дымоходы выполнены из кирпича, то один раз в квартал, для всех остальных материалов – не реже одного раза в год. Также необходимо обеспечить приток свежего воздуха для работы данного оборудования.

В многоквартирных жилых домах эта обязанность возлагается на организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и жилищно-коммунальные услуги, уполномоченные лица по управлению общим имуществом, товарищества собственников и застройщиков, а в одноквартирных и блокированных жилых домах – на их собственников.

Ольга Савченкова:

В случае отсутствия тяги пользоваться газоиспользующим оборудованием запрещается. Необходимо сразу вызвать аварийную службу газоснабжающей организации для временного отключения газоиспользующего оборудования. Далее нужно обратиться в специализированную организацию для проверки, прочистки, ремонта вентиляционных дымовых каналов, а также для получения акта о пригодности его к дальнейшей эксплуатации, после чего разрешается пускать газ и пользоваться газоиспользующим оборудованием.

Невыполнение правил может привести к отключению отопительного и водогрейного оборудования, выхода из строя системы отопления и горячего водоснабжения, а в случае неисправности или неправильной эксплуатации оборудования – к отравлению угарным газом жильцов квартир.