Подать заявление мог любой. Кто вошёл в состав Молодёжного совета при Минском городском Cовете депутатов

Новости Беларуси. В Молодежный совет при Минском городском Cовете депутатов вошли 57 человек. Среди них школьники, студенты вузов, учащиеся средних специальных и профессионально-технических учебных заведений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Возрастной порог – от 16 до 21 года. Кстати, большинство из них – девушки. Совет будет участвовать в реализации молодежной политики, защите социально-экономических и трудовых прав, привлечении юных минчан к общественной работе и активной гражданской деятельности.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Основные требования и критерии – в первую очередь это активная гражданская позиция, желание помогать, работать на благо столицы. 21 год – максимальный возраст, но, несмотря на это, совет представлен замечательными, отличными ребятами, креативными, которые будут реализовывать в Минске государственную молодежную политику.