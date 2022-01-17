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Подать заявление мог любой. Кто вошёл в состав Молодёжного совета при Минском городском Cовете депутатов

17 января 2022 14:10
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Новости Беларуси. В Молодежный совет при Минском городском Cовете депутатов вошли 57 человек. Среди них школьники, студенты вузов, учащиеся средних специальных и профессионально-технических учебных заведений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подать заявление мог любой. Кто вошёл в состав Молодёжного совета при Минском городском Cовете депутатов-1

Возрастной порог – от 16 до 21 года. Кстати, большинство из них – девушки. Совет будет участвовать в реализации молодежной политики, защите социально-экономических и трудовых прав, привлечении юных минчан к общественной работе и активной гражданской деятельности.

Подать заявление мог любой. Кто вошёл в состав Молодёжного совета при Минском городском Cовете депутатов-4

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Основные требования и критерии – в первую очередь это активная гражданская позиция, желание помогать, работать на благо столицы. 21 год – максимальный возраст, но, несмотря на это, совет представлен замечательными, отличными ребятами, креативными, которые будут реализовывать в Минске государственную молодежную политику.

Подать заявление мог любой. Кто вошёл в состав Молодёжного совета при Минском городском Cовете депутатов-7

Подать заявление для отбора в Молодежный совет мог любой желающий. Сначала анкеты рассматривались в администрациях районов, затем решение принималось в профильных комиссиях Минского городского Совета депутатов.

# Молодежь Беларуси # общество # Андрей Бугров # Фотофакт

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