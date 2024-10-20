Товарооборот превышает 1 млрд долларов. В каких сферах сотрудничают Беларусь и Казахстан?

Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров Беларуси и является вторым среди стран Содружества. На этот рынок хорошо заходит белорусская техника и продукты питания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В чем сила белорусско-казахстанских отношений – изучала Ольга Масловская.

Белорусскую технику в Казахстане знают и любят еще с советских времен. И трактор «БЕЛАРУС» по-прежнему хэдлайнер продаж. В 2024 здесь уже продали 4 тысячи машин и это 155 % к уровню прошлого года.

Михаил Вардугин, заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках стран СНГ ОАО «МТЗ»:

Рынок Казахстана традиционно занимает в экспорте второе или третье место. Мы оцениваем его в более 5 000 единиц. Техника «Белорус» используется практически во всех областях народного хозяйства Казахстана: сельское хозяйство, жилищно-коммунальное и транспортное хозяйство. Отзывы достаточно хорошие. Техника МТЗ надежна. По критерию цена-качество аналогов в Казахстане нет.

Раньше тракторы доставляли в Казахстан в виде конструктора и собирали на одной из трех производственных площадок. В Костанае пошли по пути локализации производства. С мая здесь сами изготавливают кабины. А это уже казахстанская составляющая. Правительством страны предусмотрены существенные налоговые льготы для местных производителей. Неплохие преференции и для покупателей.

Валентин Дашкевич, генеральный директор ТОО «Машиностроительный завод «МТЗ – Казахстан»:

Предприятия, выпускающие технику в Казахстане, могут рассчитывать на поддержку государства в виде освобождения от уплаты сбора и НДС.