Товарооборот превышает 1 млрд долларов. В каких сферах сотрудничают Беларусь и Казахстан?
Казахстан входит в десятку основных торговых партнеров Беларуси и является вторым среди стран Содружества. На этот рынок хорошо заходит белорусская техника и продукты питания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В чем сила белорусско-казахстанских отношений – изучала Ольга Масловская.
Белорусскую технику в Казахстане знают и любят еще с советских времен. И трактор «БЕЛАРУС» по-прежнему хэдлайнер продаж. В 2024 здесь уже продали 4 тысячи машин и это 155 % к уровню прошлого года.
Михаил Вардугин, заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках стран СНГ ОАО «МТЗ»:
Рынок Казахстана традиционно занимает в экспорте второе или третье место. Мы оцениваем его в более 5 000 единиц. Техника «Белорус» используется практически во всех областях народного хозяйства Казахстана: сельское хозяйство, жилищно-коммунальное и транспортное хозяйство. Отзывы достаточно хорошие. Техника МТЗ надежна. По критерию цена-качество аналогов в Казахстане нет.
Раньше тракторы доставляли в Казахстан в виде конструктора и собирали на одной из трех производственных площадок. В Костанае пошли по пути локализации производства. С мая здесь сами изготавливают кабины. А это уже казахстанская составляющая. Правительством страны предусмотрены существенные налоговые льготы для местных производителей. Неплохие преференции и для покупателей.
Валентин Дашкевич, генеральный директор ТОО «Машиностроительный завод «МТЗ – Казахстан»:
Предприятия, выпускающие технику в Казахстане, могут рассчитывать на поддержку государства в виде освобождения от уплаты сбора и НДС.
Мощность новой линии до 10 тысяч кабин в год. Созданы и новые рабочие места. Чтобы обеспечить себя квалифицированными кадрами, предприятие заключило меморандум с Костанайским инженерно-экономическим университетом и Колледжем предпринимательства о подготовке востребованных специалистов.
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