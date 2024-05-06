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Сбежал в Беларусь от европейской «демократии»‎ и прессинга. Откровения польского судьи Томаша Шмидта

06 мая 2024 17:37
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Сбежал от европейской «демократии»‎ и прессинга. Польский судья Томаш Шмидт приехал в Минск и просит политического убежища у властей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На родине за свои взгляды он подвергался давлению и преследованиям.

Сегодня, 6 мая, судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы встретился с журналистами, где объяснил: этот шаг – протест против агрессивной политики Польши в отношении Беларуси и России, а также нежелания властей родной страны строить добрососедские отношения. На десятки фото- и видеокамер Шмидт подписал прошение об отставке – документ белорусское посольство передаст польским властям. А также заявил о намерении просить политического убежища в Беларуси.

Ольга Масловская подробнее.

Сбежал в Беларусь от европейской «демократии»‎ и прессинга. Откровения польского судьи Томаша Шмидта-1

Я хотел бы подписать это в вашем присутствии.
– На самом деле, исторический момент. Я не думаю, что многие из нас видели, как польский судья подписывает заявление об отставке.

Сбежал в Беларусь от европейской «демократии»‎ и прессинга. Откровения польского судьи Томаша Шмидта-4

Так закончилась судейская карьера Томаша Шмидта. Человека, который блестяще знает закон и имеет гражданскую совесть. Жить в конфликте с последней оказалось невыносимо. В его глазах и глазах всех здравомыслящих людей польские власти потеряли уважение. Но альтернативные мнения не для их демократии. Судья стал получать анонимные угрозы. Мол: «Не высовывайся, плохо закончишь». Всерьез опасаясь за свою жизнь, Шмидт принимает решение ехать в Беларусь и просить о защите.

Польский судья попросил политического убежища в Беларуси – подробности.

Томаш Шмидт, гражданин Польши:
В настоящий момент возвращение в Польшу грозит мне арестом, уголовное дело может быть сфабриковано, меня могут обвинить в шпионаже. Поэтому я прошу у Президента Александра Лукашенко защиты. Этот поступок является выражением протеста против действий, которые направлены на вовлечение моей страны в непосредственный вооруженный конфликт с Беларусью и Россией. Это призыв к польским властям об установлении добрососедских отношений. Ситуация такова, что Америка хочет ввести Польшу в состояние войны.

Нынешние правители Польши – угроза безопасности собственного народа! Под давлением США и Великобритании страна готова идти на Беларусь войной. Лукашенко – вот кто действительно заинтересован в мире.

Томаш Шмидт:
Встреча в Минске это дань уважения от меня Президенту Лукашенко за сохранение мира и спокойствия. Можно вспомнить хотя бы Минские соглашения. Если бы правительство Украины придерживалось этих договоренностей, войны бы не было. Хочу также подчеркнуть действия вашего Президента в направлении стабилизации в польском регионе.

Сбежал в Беларусь от европейской «демократии»‎ и прессинга. Откровения польского судьи Томаша Шмидта-7

В Польше остались родные Томаша Шмидта. Рассчитывает, что Беларусь сможет обеспечить защиту и им. В противном случае западные спецслужбы могут разыграть свои сценарии «случайных не случайностей» – они это делают мастерски.

Томаш Шмидт:
Если я стану целью польских, американских или британских спецслужб, они могут разобраться со мной быстро. Могут подстроить автокатастрофу или другой несчастный случай. Если я хочу продолжить жить, то мое возвращение в Польшу невозможно.

Вопрос предоставления права убежища лицам, преследуемым в других государствах за политические убеждения или национальную принадлежность, в компетенции Президента Беларуси. Так прописано в Конституции. В ближайшее время Томаш Шмидт намерен направить официальную бумагу.

Сбежал в Беларусь от европейской «демократии»‎ и прессинга. Откровения польского судьи Томаша Шмидта-10

Ольга Масловская, корреспондент:
В Минске уже бывший судья административного суда Варшавы неделю. Говорит: Беларусь поражает. Это страна с огромным потенциалом, который держится на сплаве традиций и современности. Хочет, чтобы об этом знали одурманенные фейками простые европейцы. И в том, чтобы рассказывать о нашей стране правдивую информацию, видит свою миссию.

# Международная политика # общество # Ольга Масловская

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