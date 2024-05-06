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Когда будет известен перечень видов деятельности для ИП? Рассказали в Минэкономики

06 мая 2024 17:31
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В чем заключается законодательная перезагрузка для предпринимателей? Каким образом расширятся возможности поддержки малого и среднего бизнеса? На что вообще нацелены новые правила для коммерческого поля? На площадке ток-шоу «‎По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия.

Когда будет известен перечень видов деятельности для ИП? Рассказали в Минэкономики-1

Ирина Бабаченок, заместитель директора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси:
На сегодня индивидуальные предприниматели могут осуществлять не все виды деятельности. Поэтому это заблуждение, когда звучат такие тезисы, что сегодня ИП можно все, а завтра им можно будет всего лишь какую-то часть. И сегодня в законодательстве есть ограничения. То есть есть ряд видов деятельности, которыми априори могут заниматься только юридические лица. Есть такие виды деятельности, у которых внутри условия, которые предъявляются к деятельности, они фактически исключают возможность индивидуальному предпринимателю ее выполнять. Допустим, определенный вид строительных работ может выполняться, только если в штате есть пять аттестованных специалистов. Мы знаем, что у нас индивидуальный предприниматель – это 1 плюс 3, а значит, для него априори этот вид деятельности недоступен.

Теперь что касается перечней видов деятельности. Действительно, саму работу над перечнями никто не скрывал, и в прошлом году она была широко публична и открыта. На территории страны прошли диалоговые площадки, были организованы во всех регионах – это раз. Второе – перечни видов деятельности были рассмотрены в рамках общественно-консультативных советов при всех республиканских органах государственного управления...

Алена Сырова, СТВ:
Так это логичный вопрос. Если так широко все это…

Кирилл Казаков, СТВ:
Почему не принято?

Ирина Бабаченок:
Есть моменты, которые нас в нашем нормотворческом процессе несколько ограничивают. До тех пор, пока у правительства нет компетенции, официальной компетенции на принятие этого перечня, правительство не может рассматривать проект нормативно-правового акта как проект нормативно-правового акта. Такая компетенция появилась с изданием соответствующего закона, о котором мы сегодня рассуждаем. Вот у правительства, условно говоря, теперь есть права вообще думать и рассуждать.

Георгий Гриц, экономический аналитик:
Почему нельзя пакетом было принять? Непонятно.

Ирина Бабаченок:
Потому что проект проходит стадии согласования. Сейчас мы говорим, что мы на стадии межведомственного согласования. 8 числа перечень обсуждается на площадке Министерства экономики в кругу государственных органов. 15 мая мы выносим его на публичное обсуждение. Утвержден перечень должен быть до 1 июля, а дальше еще три месяца, три месяца на вступление в силу.

Алена Сырова:
Понять, куда...

Ирина Бабаченок:
Нет, на самом деле на то, чтобы понять – куда, более чем полтора года.

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# Государственная политика в сфере предпринимательства # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Георгий Гриц

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