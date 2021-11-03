Замкомандира части 3214: если не государство займётся патриотическим воспитанием детей, то это сделает улица

Новости Беларуси. Общественная инициатива белорусского спецназа по созданию военно-патриотического клуба «Рысь» получила в обществе широкий резонанс и однозначное одобрение. В гостях у Григория Азаренка заместитель командира воинской части 3214 Александр Бражицкий. Рубрика «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Александр, ваша «Рысь» уже гремит на всю страну. Клуб «Рысь» – это уникальный проект, который создан по инициативе и идее командующего внутренними войсками

Александр Бражицкий, заместитель командира войсковой части 3214:

Это истинная правда. Уникальный проект, который создан по инициативе и идее командующего внутренними войсками Карпенкова Николая Николаевича при поддержке министра внутренних дел. Григорий Азаренок:

Что там дети делают, чем они там занимаются? Потому что там не только воинская подготовка, это же целая философия патриотизма, воспитания. Кроме практической подготовки, мы проводим занятия в сфере профилактики наркомании, детского буллинга

Александр Бражицкий:

Кроме практической подготовки по предметам начальной военной подготовки, там мы проводим занятия в сфере профилактики наркомании, детского буллинга, правил поведения в социальных сетях. Григорий Азаренок:

То есть даже соцсети затрагиваете? Александр Бражицкий:

Конечно, вы слышали о последней трагедии, которая в Российской Федерации случилась, фильм целый сняли по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара», где дети выполняют простые задания и за их невыполнение участнику, который их не выполнил, грозит смерть. Поэтому, если не государство займется гражданско-патриотическим воспитанием детей, то этим займутся улица и экстремистской направленности каналы. Григорий Азаренок:

В вашем клубе есть особый подход, с ребятами занимаются солдаты-контрактники, срочники. Для воспитанников военнослужащие, которые старше на 5-6 лет, являются безусловными авторитетами

Александр Бражицкий:

Это новый подход, чтобы занятия проводили военнослужащие практически того же поколения, как сами воспитанники. Потому что для воспитанников военнослужащие, которые старше на 5-6 лет, являются безусловными авторитетами. Григорий Азаренок:

Что за дети у вас занимаются? Это же самые разные: и неблагополучные, и дети военнослужащих, и просто дети любых желающих? Правильно? Попасть в клуб может абсолютно любой ребенок Александр Бражицкий:

Дети у нас занимаются различных слоев населения Минска. Как вы уже сказали, это и дети, которые находятся в социально опасном положении, и наших военнослужащих. Но их не такой большой процент. Детей военнослужащих 5% от тех, которые занимаются. Попасть может туда абсолютно любой ребенок. Ограничений по здоровью нет, но мы должны понимать, какие дети к нам будут ходить, чтобы при занятиях по физической подготовке дозировать нагрузку.

Григорий Азаренок:

К каждому индивидуальный подход? Александр Бражицкий:

Да. Григорий Азаренок:

А самим детям нравится? Александр Бражицкий:

Я себя хвалить не буду, результат говорит сам за себя. Если мы планировали открывать клуб на 50 человек, на данный момент у нас уже 150 человек на территории одной воинской части. Если в 2020 году у нас были опасения, рассказывали, что к нам дети не пойдут, в разных социальных сетях писали, что это невозможно, к вам ни один ребенок не пойдет – от желающих отбоя нет. Григорий Азаренок:

При этом и своя форма, свое знамя, свои определенные знаки отличия, погоны. Накормите их там, правильно? То есть это уже целый отряд, целая философия у них там устраивается, такая маленькая Спарта. Каждого ребенка заставляем думать и принимать правильные решения