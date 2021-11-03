Замкомандира части 3214: если не государство займётся патриотическим воспитанием детей, то это сделает улица
Новости Беларуси. Общественная инициатива белорусского спецназа по созданию военно-патриотического клуба «Рысь» получила в обществе широкий резонанс и однозначное одобрение. В гостях у Григория Азаренка заместитель командира воинской части 3214 Александр Бражицкий.
Рубрика «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Александр, ваша «Рысь» уже гремит на всю страну.
Клуб «Рысь» – это уникальный проект, который создан по инициативе и идее командующего внутренними войсками
Александр Бражицкий, заместитель командира войсковой части 3214:
Это истинная правда. Уникальный проект, который создан по инициативе и идее командующего внутренними войсками Карпенкова Николая Николаевича при поддержке министра внутренних дел.
Григорий Азаренок:
Что там дети делают, чем они там занимаются? Потому что там не только воинская подготовка, это же целая философия патриотизма, воспитания.
Кроме практической подготовки, мы проводим занятия в сфере профилактики наркомании, детского буллинга
Александр Бражицкий:
Кроме практической подготовки по предметам начальной военной подготовки, там мы проводим занятия в сфере профилактики наркомании, детского буллинга, правил поведения в социальных сетях.
Григорий Азаренок:
То есть даже соцсети затрагиваете?
Александр Бражицкий:
Конечно, вы слышали о последней трагедии, которая в Российской Федерации случилась, фильм целый сняли по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара», где дети выполняют простые задания и за их невыполнение участнику, который их не выполнил, грозит смерть. Поэтому, если не государство займется гражданско-патриотическим воспитанием детей, то этим займутся улица и экстремистской направленности каналы.
Григорий Азаренок:
В вашем клубе есть особый подход, с ребятами занимаются солдаты-контрактники, срочники.
Для воспитанников военнослужащие, которые старше на 5-6 лет, являются безусловными авторитетами
Александр Бражицкий:
Это новый подход, чтобы занятия проводили военнослужащие практически того же поколения, как сами воспитанники. Потому что для воспитанников военнослужащие, которые старше на 5-6 лет, являются безусловными авторитетами.
Григорий Азаренок:
Что за дети у вас занимаются? Это же самые разные: и неблагополучные, и дети военнослужащих, и просто дети любых желающих? Правильно?
Попасть в клуб может абсолютно любой ребенок
Александр Бражицкий:
Дети у нас занимаются различных слоев населения Минска. Как вы уже сказали, это и дети, которые находятся в социально опасном положении, и наших военнослужащих. Но их не такой большой процент. Детей военнослужащих 5% от тех, которые занимаются. Попасть может туда абсолютно любой ребенок. Ограничений по здоровью нет, но мы должны понимать, какие дети к нам будут ходить, чтобы при занятиях по физической подготовке дозировать нагрузку.
Григорий Азаренок:
К каждому индивидуальный подход?
Александр Бражицкий:
Да.
Григорий Азаренок:
А самим детям нравится?
Александр Бражицкий:
Я себя хвалить не буду, результат говорит сам за себя. Если мы планировали открывать клуб на 50 человек, на данный момент у нас уже 150 человек на территории одной воинской части. Если в 2020 году у нас были опасения, рассказывали, что к нам дети не пойдут, в разных социальных сетях писали, что это невозможно, к вам ни один ребенок не пойдет – от желающих отбоя нет.
Григорий Азаренок:
При этом и своя форма, свое знамя, свои определенные знаки отличия, погоны. Накормите их там, правильно? То есть это уже целый отряд, целая философия у них там устраивается, такая маленькая Спарта.
Каждого ребенка заставляем думать и принимать правильные решения
Александр Бражицкий:
Знамя есть, форму одежды будем вручать на следующей неделе. У нас и эмблема, и девиз. Это уже целая общественная организация, которая подразумевает дальнейшее развитие. Девиз простой: «Долг, честь, Отечество». Есть у нас предмет хороший, в военной среде он называется идеологической подготовкой, а с детьми он называется «Я и мое Отечество». Каждого ребенка заставляем думать и принимать правильные решения. Мы им рассказываем о государственной символике Республики Беларусь, какая она есть, традиции нашего общества. И дети после этих занятий делают правильные выводы. Мы подводили итоги первой четверти, делали тест на 15 вопросов – элементарные вопросы о нашем белорусском обществе. 99 % детей отвечают правильно.