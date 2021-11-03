Азарёнок: он победил, он выжил, он герой. Роман Когодовский – это слава нашей истории

Новости Беларуси. Военно-патриотическое воспитание – залог успеха нашего государства в будущем. Общественная инициатива белорусского спецназа по созданию военно-патриотического клуба «Рысь» получила в обществе широкий резонанс и однозначное одобрение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А подвиг Романа Когодовского, которого 2 ноября чествовал Президент во Дворце Независимости, ярко показывает, что новое поколение белорусов готово отстаивать свою Родину. Об этом новый выпуск авторской программы Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

И вновь спекуляции. И вновь провокации. И вновь истерики. Перед завтрашним Высшим госсоветом какие-то российские либералы в помойных телегах начали рассказывать, что Шпаковский с Воскресенским уже собираются в Вену на переговоры с говорящей котлетой. То, что это было публично опровергнуто, никого не волнует. А в это же время наши змагарыши нашли мою передачу с прошлой недели и снова пробуют накинуть антироссийского бреда. Ну не выйдет у вас ничего. Не позорьтесь. Высший госсовет состоится. Даже говорить о вас, продажных спекулянтах, не хочется. Поэтому сегодня о другом. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики» 2.0», здравствуйте. Вчера вся страна была по-настоящему растрогана. Президент чествовал настоящего героя. Героя 21-го века. Человека с огромным сердцем. Романа Когодовского.

Я так понимаю, это люди, прибывшие на экскурсию. Александр Лукашенко – Роме Когодовскому: ты у нас герой! Этот орден очень редко взрослые люди получают. Читайте здесь.

Спасибо тебе большое. Это великое дело. Вы совершили великое дело. Теперь можно смело говорить любым врачам в мире, что мы умеем делать все.

Роман, сказали, что ты увлекаешься разными играми. Этот компьютер нормальный. Я тебе оставляю здесь. Ребята тебе помогут.

Приглашаю вас. Пожалуйста. Заходи, Роман, заходи. Смелее заходи.

Смотри. Вот по Конституции у нас будут мероприятия, вот – будем с Путиным вести в онлайн-режиме, по телевизору, переговоры, тоже материал. Это в Могилевскую область поеду открывать с министром больницу новую. Тоже надо все на память выучить. Вот только за три дня. Поэтому, если ты рискнешь быть Президентом, имей в виду, ты очень много должен читать, очень много. Ну, ты не пугайся. Оно со временем приходит. Согласен? Согласен. Молодец. Пойдем дальше.

– Держись. Держись, ты молодец, мужик. И много читай.

– Хорошо.

– Зрение нормальное у тебя?

– Да.

– Ну тогда читай. Будешь много читать – будешь больше знать. Ну и особо в этом компьютере, что я тебе подарил, не сиди. Так, пару часов в день. Хорошо?

Сердце билось так, что думал, сейчас выпрыгнет. «Если бы не они, меня бы здесь не было». Рома Когодовский побывал во Дворце Независимости. Что говорят врачи и сам мальчик? Читайте здесь. Нет больше той любви, ежели кто душу свою положит за други своя. Роман вытащил младшего брата из огня. Сильно обгорел. Зарубежные врачи только развели руками. А наши взялись. Президент держал ситуацию на личном контроле. И чудо произошло. А мы помним волны ненависти, которые тогда изрыгнули змагары на эту семью. Вот те сообщения из помоек. Родители хотят и сесть, и рыбу съесть. Болото, чарка и шкварка, хата с краю.

Но что ваши вонючие потуги? Что ваша желчь? Что ваша злоба? Он победил. Он выжил. Он герой. А вы канализация. Зловонная, с крысами и плесенью, с ядом и ползучими гадами. Мы бросим туда тротиловые шашки, а затем заварим люки. Готовьтесь.

Роман Когодовский – это слава нашей истории. Она идет еще от евангельских слов: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает».

И мы помним и почитаем священномученика Гавриила Белостокского, жестоко убитого врагами нашей церкви. Мы помним героя Марата Казея, который подорвал себя гранатой вместе с немцами. Мы помним генерала Раевского, который поднял в атаку своих сыновей. И Александр Лукашенко вышел на толпу бесноватых вместе со своим сыном. Наши дети будут такими. Они будут воинами. Творцами. Тружениками. Героями. Они не станут космополитическим стадом, которое будет стричь глобальная элитка. Они встретят ее с оружием.