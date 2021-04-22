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Замгоссекретаря Союзного государства: «Санкции нас подталкивают к тому, чтобы мы расширяли сферу своего взаимодействия»

22 апреля 2021 18:00
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Новости Беларуси. От космоса до новых исследований в области медицины. О реализации совместных белорусско-российских проектов говорили 22 апреля на сессии общего собрания в Национальной академии наук, где ученые подвели итоги работы за пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Сегодня выполняется 9 союзных программ. Это вопросы дистанционного зондирования Земли, современные технологии в области медицины и фотоники. Общих проектов, уверены, будет еще больше. Этому способствуют определенные шаги Запада и США.

Замгоссекретаря Союзного государства: «Санкции нас подталкивают к тому, чтобы мы расширяли сферу своего взаимодействия»-1

Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря Союзного государства:
Эти санкции нас подталкивают к тому, чтобы мы расширяли сферу своего взаимодействия. Мы в этих условиях, понимая, что ожидать по ряду направлений от Запада поступления каких-нибудь материалов, которые нам нужны в нашей совместной деятельности, не стоит, значит, мы просто немного дополнительно переориентируемся и к тем направлениям, которые были, добавляем новые. Но более активно начнем работать в области как раз научной сферы, более активно начнем работать в области, может быть, ядерных исследований, более активно будем работать в вопросах, касающихся новых материалов.

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Замгоссекретаря Союзного государства: «Санкции нас подталкивают к тому, чтобы мы расширяли сферу своего взаимодействия»-4

Еще один знаковый проект, реализация которого запланирована на ближайшие годы, – запуск нового белорусско-российского спутника, который, как ожидается, будет одним из лучших в мире. На нем установят оптико-электронную аппаратуру со сверхвысоким пространственным разрешением. Уже завершено эскизное проектирование аппарата.

# Союзное государство # общество # Алексей Кубрин # Фотофакт

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