Замгоссекретаря Союзного государства: «Санкции нас подталкивают к тому, чтобы мы расширяли сферу своего взаимодействия»

Новости Беларуси. От космоса до новых исследований в области медицины. О реализации совместных белорусско-российских проектов говорили 22 апреля на сессии общего собрания в Национальной академии наук, где ученые подвели итоги работы за пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Академик НАН Беларуси: конструируем новые лекарственные препараты для борьбы с коронавирусом, уже отобрано пять соединений

Сегодня выполняется 9 союзных программ. Это вопросы дистанционного зондирования Земли, современные технологии в области медицины и фотоники. Общих проектов, уверены, будет еще больше. Этому способствуют определенные шаги Запада и США.