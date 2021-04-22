Владимир Гусаков: «Примерно две третьи средств наука зарабатывает самостоятельно»

Новости Беларуси. От космоса до новых исследований в области медицины. О реализации совместных белорусско-российских проектов говорили 22 апреля на сессии общего собрания в Национальной академии наук, где ученые подвели итоги работы за пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для удобства медицинского персонала, особенно тех, кто лечит сегодня сложных пациентов в реанимациях, создали маску. Встроенный в нее ультрафиолетовый компонент обеззараживает воздух, предусмотрен и механизм охлаждения. Это позволяет врачу продолжительное время дышать чистым воздухом.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Что касается финансирования науки, то примерно 2/3 средств наука зарабатывает самостоятельно, бюджетные средства составляют только 1/3 от наших потребностей, от наших оборотов. В этом объеме Академия наук уже примерно большую часть возвращает назад в виде налогов. То есть мы больше и больше все приближаемся к самофинансированию. Много проектов. Мы разрабатываем вакцину против коронавирусной инфекции. В этом году нам поставлена задача, чтобы уже к концу августа мы могли доложить о разработке прототипа своей национальной, белорусской вакцины. Поэтому группа работает очень активно – это совместная группа Академии наук и Министерства здравоохранения.