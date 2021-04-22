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Отработали по заявкам пожилых. Волонтёры БРСМ привозят воду жителям районов, пострадавших от аварии на трубопроводе в Минске

22 апреля 2021 17:40
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Новости Беларуси. Санитарные службы продолжают мониторинг качества питьевой воды, подаваемой населению Заводского, Ленинского и Октябрьского районов Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пробы на контрольных точках водоводов исследуются регулярно. А специальная комиссия выясняет причины аварии на крупном водопроводе в Чижовке.

Отработали по заявкам пожилых. Волонтёры БРСМ привозят воду жителям районов, пострадавших от аварии на трубопроводе в Минске-1

Основные – повреждение трубопровода при выполнении строительно-монтажных работ или низкое качество чугуна, которые привели к ускоренному износу трубопровода. Еще ночью все объекты здравоохранения, образования и социальной сферы районов были обеспечены питьевой водой из цистерн. Торговые объекты, которые испытали ажиотажный спрос на бутилированную воду, подкрепили дополнительными поставками. В пострадавших микрорайонах работали волонтеры БРСМ. Они также отвечали на заявки одиноких и пожилых людей. Воду приносили прямо к порогу квартиры.

Отработали по заявкам пожилых. Волонтёры БРСМ привозят воду жителям районов, пострадавших от аварии на трубопроводе в Минске-4

Ольга Гаврук, заместитель директора Специального дома для ветеранов, престарелых и инвалидов № 1:
Мы очень благодарны жителям Минска, которые проявили свою гражданскую позицию и организовали такое волонтерское движение по доставке питьевой воды в наш дом. Очень важно, что и наши общественные организации присоединились к этому. Вот сейчас вручают воду нашим жильцам представители Белорусского республиканского союза молодежи.

Отработали по заявкам пожилых. Волонтёры БРСМ привозят воду жителям районов, пострадавших от аварии на трубопроводе в Минске-7

Вадим Борисюк, первый секретарь Ленинского районного комитета БРСМ:
Наши ребята получили информацию с самого утра. Уже большая часть отработана – это 13 адресов, осталось сейчас буквально еще три. Некоторые группы ребят уже поехали. В целом, надеемся, что пока данная ситуация не будет восстановлена, качество воды не улучшится, мы надеемся, что максимально сможем минимизировать неудобные моменты для наших пожилых людей.

Отработали по заявкам пожилых. Волонтёры БРСМ привозят воду жителям районов, пострадавших от аварии на трубопроводе в Минске-10

Несмотря на существенное улучшение качества питьевой воды, автоцистерны водоканала продолжают дежурить сразу в нескольких точках. Их адреса ниже. Вся актуальная информация на сайте водоканала и в Telegram-канале Мингорисполкома.

Отработали по заявкам пожилых. Волонтёры БРСМ привозят воду жителям районов, пострадавших от аварии на трубопроводе в Минске-13

Места расположения автоцистерн с питьевой водой:

– ул. Голодеда, 73;

– ул. Дроздовича, 2;

– ул. Асаналиева, 9;

– ул. Плеханова, 40;

– пр. Рокоссовского, 50;

– ул. Чкалова, 16;

– ул. Жуковского, 5/1.

В случае необходимости адреса расположения автоцистерн могут быть изменены.

# Водоснабжение # общество # Ольга Гаврук # Вадим Борисюк # Фотофакт

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