В Беларуси планируют расширить возможности досрочного использования семейного капитала

Новости Беларуси. В стране планируют расширить возможности досрочного использования семейного капитала. Подготовлен и внесен в правительство на рассмотрение соответствующий проект указа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деньги можно будет направить на погашение жилищных займов, предоставленных организациями по месту работы. Разрешат потратить семейный капитал заранее и на покупку доли в праве собственности на жилое помещение.

Новые возможности обещают и в сфере образования. В проекте указа предусмотрено и абсолютно новое направление – на приобретение товаров социальной реабилитации и адаптации для людей с инвалидностью. С 2015 года открыто 97 тысяч вкладов по программе «Семейный капитал» на 2,5 миллиарда рублей. Досрочно его использовала 31 тысяча многодетных семей.