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В Беларуси планируют расширить возможности досрочного использования семейного капитала

22 апреля 2021 17:30
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Новости Беларуси. В стране планируют расширить возможности досрочного использования семейного капитала. Подготовлен и внесен в правительство на рассмотрение соответствующий проект указа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деньги можно будет направить на погашение жилищных займов, предоставленных организациями по месту работы. Разрешат потратить семейный капитал заранее и на покупку доли в праве собственности на жилое помещение.

Новые возможности обещают и в сфере образования. В проекте указа предусмотрено и абсолютно новое направление – на приобретение товаров социальной реабилитации и адаптации для людей с инвалидностью. С 2015 года открыто 97 тысяч вкладов по программе «Семейный капитал» на 2,5 миллиарда рублей. Досрочно его использовала 31 тысяча многодетных семей.

Больше новостей экономики за 22 апреля здесь.

# Государственная социальная политика # общество # Наталья Надольская

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