Замгендиректора «Амкодора» об Академии управления при Президенте: наш почти весь топ-менеджмент прошёл это обучение
Новости Беларуси. 180 лет Горецкой сельхозакадемии, 90 лет БГТУ, Академии искусств – 75. И это далеко не полный список круглых дат в 2020 году у белорусских вузов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Вот и у Академии управления при Президенте тоже праздничный повод. 30 лет здесь готовят управленцев. Практически весь топ-менеджмент страны прошел через студенческую скамью АУ – так нежно называют alma mater.
На неделе выпускники разных лет вновь вернулись в стены Академии. Но не только для того, чтобы поностальгировать о «золотом времени» учебного обогащения, но и обсудить насущные вопросы.
От теории к практике или когда от слов переходят к делу. Репортаж-комментарий.
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В их портфелях сейчас не конспекты, как в студенческую пору, а папки с контрактами да отчеты, а экзамены они сдают не строгим преподавателям, а всей стране. Хоть в плотном графике управленцев высокого уровня едва ли найдется свободный тайминг, но все же они смогли найти время и приехали на встречу выпускников.
Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:
В 1995 году я стал студентом Академии, тогда еще Совета министров, а если точнее даже быть, Кабинета министров Республики Беларусь. А завершал свою учебу уже в Академии управления при Президенте Республики Беларусь, чем горжусь всегда и буду гордиться.
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Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Для меня в первую очередь Академия управления сформировала вот это мировоззрение и возможность разбираться в самых сложных ситуациях.
Андрей Яроцкий, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга «Амкодор»:
Академия позволяет обновить себя. Холдинг «Амкодор» – одно из немногих предприятий страны, которое в этом году добавляет очень серьезно в экономических показателях, в объемах производства, ну и, естественно, как следствие, уже объемов производства, экономика.
У нас гораздо лучше в бизнес-планах даже складываются показатели – объем производства больше 150 %. То есть когда пандемия и нет рынков сбыта, «Амкодор» как раз таки очень серьезно идет вперед. И планы на следующий год – не сбавлять, а добавить еще 130 %. Поэтому вот эта целенаправленная работа приносит такие результаты.
У нас огромное количество выпускников Академии управления, поэтому я как делегат не только холдинга «Амкодор», но и всех выпускников. Генеральный директор также оканчивал не так давно Академию управления, и наш почти весь топ-менеджмент – не основное образование, а уже когда были на должностях, прошли это обучение.