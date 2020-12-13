Замгендиректора «Амкодора» об Академии управления при Президенте: наш почти весь топ-менеджмент прошёл это обучение

Новости Беларуси. 180 лет Горецкой сельхозакадемии, 90 лет БГТУ, Академии искусств – 75. И это далеко не полный список круглых дат в 2020 году у белорусских вузов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

Вот и у Академии управления при Президенте тоже праздничный повод. 30 лет здесь готовят управленцев. Практически весь топ-менеджмент страны прошел через студенческую скамью АУ – так нежно называют alma mater. На неделе выпускники разных лет вновь вернулись в стены Академии. Но не только для того, чтобы поностальгировать о «золотом времени» учебного обогащения, но и обсудить насущные вопросы. От теории к практике или когда от слов переходят к делу. Репортаж-комментарий. Первый проректор Академии управления при Президенте: «Надо принимать непопулярные решения, надо брать на себя ответственность»

В их портфелях сейчас не конспекты, как в студенческую пору, а папки с контрактами да отчеты, а экзамены они сдают не строгим преподавателям, а всей стране. Хоть в плотном графике управленцев высокого уровня едва ли найдется свободный тайминг, но все же они смогли найти время и приехали на встречу выпускников.

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:

В 1995 году я стал студентом Академии, тогда еще Совета министров, а если точнее даже быть, Кабинета министров Республики Беларусь. А завершал свою учебу уже в Академии управления при Президенте Республики Беларусь, чем горжусь всегда и буду гордиться. Александр Ярошенко: приоритеты, которые одобряет народ на будущее развитие, должны активным образом реализовываться

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Для меня в первую очередь Академия управления сформировала вот это мировоззрение и возможность разбираться в самых сложных ситуациях.