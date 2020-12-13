«Я радуюсь за них, я приветствую людей – порыв души». Как в Минске белорусы встречали колонны армейской и милицейской техники

Новости Беларуси. 13 декабря патриоты снова вышли поддержать силовиков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тех, кто отстоял суверенитет нашей страны и в самые трудные дни не опустил щиты. Колонны армейской и милицейской техники из Уручья неравнодушные белорусы встречали на проспекте Независимости. О тех, кто не сделал ни шагу назад – Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Патриоты – на тротуаре вдоль проспекта Независимости. Ждут наших героев, чтобы еще раз показать: с вами – белорусы, за вами – страна.

Чтобы стране сказать: «Доброе утро! У нас все будет хорошо». Мы хотим поддержать свою страну, любимого нашего Президента, и чтобы наша страна была процветающей, мирной, чтобы все было отлично.

Евгений Пустовой:

Сказать спасибо силовикам, приветствуя государственными флагами, приехали из разных регионов. И пришли семьями.

Есть масса людей, мужчин, масса людей, которые готовы отстоять родину на каком-то этапе. Нас сейчас все больше, больше и больше. Я радуюсь за них, я приветствую людей – порыв души. Белорусы рассказали, почему вышли на улицы приветствовать колонны армейской и милицейской техники

Евгений Пустовой:

Когда лживый ветер перемен поколебал одних, вторых заставил переобуться, а третьих выжидать, под какой флаг стать, на передний край обороны страны стройными рядами встали наши силовики. Легендарный ОМОН, несгибаемый «Алмаз», непобедимый СОБР, преданные бойцы 3214, наша белорусская армия. Как говорится, или на щите, или со щитами.

Евгений Пустовой:

Действительно красиво победили блицкриг, красиво страница за страницей сорвали планы уничтожения Беларуси по методичке Шарпа. Герои. Поэтому в них летят не только коктейли Молотова и камни. Летит грязь и самые страшные обвинения. А ведь вначале доверчивые белорусы верили этим фантазиям. А это просто элементы информационной бойни гибридной войны.

Было страшно даже сказать уже с июля то, за кого ты собираешься голосовать, кого ты поддерживаешь, какую политику, что ты действительно за Беларусь, что ты не хочешь ни за какую границу, ни к каким этим ЕС присоединиться, к этому коллективному Западу.

Память. Память прадедов, которые воевали (и один, и второй). Серьезно, память.

– Ну а кто, если не мы, кто? Кто выйдет?

– Да, кто, если не мы, будет поддерживать эту память?

Евгений Пустовой:

Теперь эти колонны наших силовиков встречают, как поезд победителей. Приятно, что ранним воскресным морозным утром здесь много молодых лиц. Те, кто постарше – уже с прививкой против лжеценностей.

Я пришел поддержать наших силовиков, потому что мы сейчас попали в непростую ситуацию и мы должны сплотиться и показать, что мы есть народ и это наша воля.

Кто хочет быть обдуренным, того обдурить несложно. Если нет стержня внутри, то, в общем-то, масса проблем может быть. Главное, чтобы у человека был стержень.

Еще надо время, чтобы понять и осмыслить подвиг людей в форме. Патриоты уже во всем разобрались. Поэтому так встречают наших защитников.