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Первый проректор Академии управления при Президенте: «Надо принимать непопулярные решения, надо брать на себя ответственность»

13 декабря 2020 17:02
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Новости Беларуси. 180 лет Горецкой сельхозакадемии, 90 лет БГТУ, Академии искусств – 75. И это далеко не полный список круглых дат в 2020 году у белорусских вузов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:
Вот и у Академии управления при Президенте тоже праздничный повод. 30 лет здесь готовят управленцев. Практически весь топ-менеджмент страны прошел через студенческую скамью АУ.

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Первый проректор Академии управления при Президенте: «Надо принимать непопулярные решения, надо брать на себя ответственность»-1

Госменеджеры разнокалиберного уровня. Диплом Академии управления – не только документ в отдел кадров, а персональная образовательная база для государственного развития. Знания и опыт, приобретенные здесь, становятся импульсом во имя перспектив.

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Первый проректор Академии управления при Президенте: «Надо принимать непопулярные решения, надо брать на себя ответственность»-4

Валерий Бороденя, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
От 30 и выше процентов всех образовательных программ – это тот компонент, который меняется при каждом применении этой программы. То есть если человек обучался в этом году, то человек, который придет в следующем, 30 % материала – это уже будет совсем другой материал, который будет обновлен в соответствии с требованием времени.

Самое главное для управленца – это не застыть в своем развитии, а все время развиваться, понимать, что человек должен себя менять, в том числе в соответствии с вызовом времени. В чем тяжесть этой шапки Мономаха – что руководитель обязан принимать не только решения те, которые нравятся, а те, которые выгодны, тем более те, которые выгодны в долгосрочной перспективе. Далеко не все это понимают. Он должен навязать коллективу ту логику развития, которая бы вела в будущее, нацеливала на достижение целей, причем эти цели очень амбициозные должны быть, они должны немножко превышать возможности, чтобы эти люди пытались всегда чуть-чуть сделать больше, чем они могут на самом деле. И конечно, это не просто – в этом как раз тяжесть этой шапки Мономаха, что надо принимать непопулярные решения, надо брать на себя ответственность.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Евгений Поболовец # Валерий Бороденя # Фотофакт

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