Первый проректор Академии управления при Президенте: «Надо принимать непопулярные решения, надо брать на себя ответственность»

Валерий Бороденя, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

От 30 и выше процентов всех образовательных программ – это тот компонент, который меняется при каждом применении этой программы. То есть если человек обучался в этом году, то человек, который придет в следующем, 30 % материала – это уже будет совсем другой материал, который будет обновлен в соответствии с требованием времени.

Самое главное для управленца – это не застыть в своем развитии, а все время развиваться, понимать, что человек должен себя менять, в том числе в соответствии с вызовом времени. В чем тяжесть этой шапки Мономаха – что руководитель обязан принимать не только решения те, которые нравятся, а те, которые выгодны, тем более те, которые выгодны в долгосрочной перспективе. Далеко не все это понимают. Он должен навязать коллективу ту логику развития, которая бы вела в будущее, нацеливала на достижение целей, причем эти цели очень амбициозные должны быть, они должны немножко превышать возможности, чтобы эти люди пытались всегда чуть-чуть сделать больше, чем они могут на самом деле. И конечно, это не просто – в этом как раз тяжесть этой шапки Мономаха, что надо принимать непопулярные решения, надо брать на себя ответственность.