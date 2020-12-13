«Я работала няней в Америке и понимаю, что такое зов Родины». Побывали в гостях у Юлии Артюх

Новости Беларуси. Гость программы « В людях » – общественный деятель Юлия Артюх рассказала, как проводит время со своей семьей. Юлия Артюх, общественный деятель: Все помогают. Старшая дочка немножко больше, у нее есть свои обязанности: она помогает пылесосить, разбирает посудомойку, закладывает посуду, то есть это ее небольшие обязанности. А младшие дети убирают игрушки. В принципе, помогают, участвуют в процессе. Если у нас уборка, то все выполняют какие-то свои задачи.

Мой дом – моя крепость, когда все дома, тогда душа не переживает, что старшая в школе, как там у нее дела, дети в саду, а как они там. Мы все вместе, все хорошо. Мы любим, когда к нам приезжают наши родители, и мои, и мужа. Любим собирать близкий круг друзей, тогда мы уже чувствуем себя здорово.

Что касается отношения к стране: так как я бывала за границей, помимо всего прочего я работала няней в Америке, ездила давно по студенческой программе, я понимаю, что такое зов Родины, понимаю, когда ты себя чувствуешь комфортно в своей стране.

Это очень важно. Не только среди близких, русскоговорящих людей. Этого мало. Семья, твой дом, ты себя чувствуешь в своей стране полноценным гражданином, у которого есть права, обязанности, но ты здесь свой. В чужой стране, как бы не было здорово, весело, какой бы ни был заработок, это надо сравнивать очень досконально, во всех индивидуальных случаях, комфорт пребывания за границей и комфорт на родине.