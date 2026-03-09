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NYT: Зеленский с иронией отреагировал на вопрос о критике со стороны Трампа

09 марта 2026 11:15
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NYT: Зеленский с иронией отреагировал на вопрос о критике со стороны Трампа-0

Глава Украины Владимир Зеленский с усмешкой ответил на вопрос о критике со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, украинский лидер пожал плечами и с иронией согласился с необходимостью объяснить причины конфликта.

«Зеленский пожал плечами. <...> Он усмехнулся при мысли о необходимости объяснять причины конфликта», — говорится в публикации зарубежного издания.

Ранее американский президент назвал Зеленского препятствием на пути мирного урегулирования и призвал его заключить сделку, отметив, что у него почти не осталось козырей. В то же время Трамп отметил готовность лидера РФ Владимира Путина к переговорам.

Фото: pixabay

# Международная политика

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