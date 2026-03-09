Лукашенко: Беларусь готова предоставить Узбекистану все условия и технологии

Беларусь и Узбекистан намерены увеличить взаимный товарооборот до 2 миллиардов долларов. Об этом 9 марта было заявлено на встрече Александра Лукашенко с главой дипломатической миссии Узбекистана Рахматуллой Назаровым. Разговор шел в контексте подготовки большого политического события – предстоящего визита в Минск Президента Шавката Мирзиёева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава белорусского государства подчеркнул, что все договоренности должны быть не просто актуализированы, а превращены в конкретный план действий. И база для этого уже есть – рекордный рост товарооборота по итогам 2025 года. В 2025-м объем совместных продаж достиг почти 855 миллионов долларов. А это на треть больше, чем годом ранее. Беларусь имеет устойчивое положительное сальдо – свыше 517 миллионов. Стороны видят большой потенциал в переработке узбекского сырья от хлопка до шерсти на белорусских мощностях.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы для нас ключевой партнер. Как я уже сказал, мы обозначим несколько направлений, очень важных, в интересах Узбекистана для сотрудничества. Это и торговый дом, это и сельское хозяйство. Мы готовы вам предоставить все условия и наши технологии. Люди наши помогут здесь, если вы хотите – пожалуйста. Вот земли в области конкретной – Витебской, Могилевская поближе. Производите и забирайте к себе.

Много узбеков живет у нас и хотят жить и работать. Это наши люди. Мы с большим удовольствием, особенно семейных людей, приглашаем к себе. Порядок здесь жесткий. Наверное, это даже лучше и для тех, кто приезжает. Они четко понимают, что мы берем людей на конкретную работу. Мы им предоставляем все возможности, услуги для их детей – детские ясли, сад, школа, образование высшее на равных с белорусами, русскими людьми, россиянами, украинцами и другими. Пожалуйста, приходите, конкурируйте.

Мы также знаем ваш интерес к нашим специалистам в плане строительства атомной станции. Мы такие компетенции освоили благодаря россиянам. Мы с россиянами работаем во всех точках мира, где они строят эти энергоблоки атомные. Если вас устраивает, мы будем способствовать строительству вашей атомной электростанции, будем стараться, чтобы наши специалисты оказали вам посильную помощь. Но это вы сами увидите, в чем мы можем быть вам интересны. Мы готовы с вами работать глубоко и серьезно, вдолгую.