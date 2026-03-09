Африка – это будущее! Лукашенко принял с докладом главу МИД Беларуси по итогам его визита в Гану и Того

Беларусь формирует карту опорных точек в Африке. Александр Лукашенко принял с докладом министра иностранных дел Максима Рыженкова по итогам его визита в Гану и Того, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Африка – континент возможностей, но заходить туда нужно не вслепую, а с четким планом. Эту мысль Президент подчеркнул с самого начала встречи. Глава государства напомнил, у Беларуси нет цели объять необъятное, нам нужны точки опоры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Африка – это будущее. Наверное, ты это понимаешь больше, чем кто-либо в нашей стране. Поэтому вот последняя твоя командировка… И кратко мы еще об этом будем говорить, что удалось нам достичь в Африке и какие направления, с какими странами мы готовы сегодня развивать. Но самое главное – надо понять, что мы же не империя, мы же не американцы, что мы охватим весь континент.

Надо иметь опорные точки, с которых мы будем работать в интересующих нас странах. Вот это главное. Мы почти определились. На севере у нас Египет, Алжир. Я думаю, Ливия на ноги встанет. На востоке через Оман мы будем работать – там Танзания, другие страны. Ну и на юге мы неплохо начали сотрудничать с Зимбабве. Если Мозамбик подключим, нам этого предостаточно.