Прямой эфир

Весенний комплекс работ по благоустройству и очистке городских территорий стартовал в Минске

09 марта 2026 11:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минске стартовал масштабный весенний комплекс работ по благоустройству и очистке городских территорий. В порядок приведут промышленные зоны, парки, лесные массивы и дворовые территории, значительная часть площадей уже закреплена за предприятиями и организациями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весенний комплекс работ по благоустройству и очистке городских территорий стартовал в Минске-2

Кроме того отремонтируют около 2 миллионов квадратных метров уличной территории и полтысячи квадратных метров дворовых проездов. Кроме того, предполагается высадить деревья и кустарники. Традиционно по субботам к наведению порядка в административных районах столицы будут присоединяться жители.

Весенний комплекс работ по благоустройству и очистке городских территорий стартовал в Минске-4

Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Будут каждую субботу субботники на территориях в администрациях районов. 49% территорий города Минска уже закреплены за предприятиями и организациями города. Плюс наши коммунальные предприятия будут убирать свои территории. То есть необходимо максимум в марте-апреле выйти всем и привести город в порядок.

Выросло число гражданских инициатив. С 14 в 2025 году – до 40 в 2026-м. Это стало возможным благодаря корректировке бюджетного финансирования. 10 % от необходимой суммы вносят сами жители, оставшуюся часть выделяют из городских средств.

# Александр Раковщик # Субботники в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Африка – это будущее! Лукашенко принял с докладом главу МИД Беларуси по итогам его визита в Гану и Того
09 марта 2026 10:51

Африка – это будущее! Лукашенко принял с докладом главу МИД Беларуси по итогам его визита в Гану и Того

Лукашенко: Беларусь готова предоставить Узбекистану все условия и технологии
09 марта 2026 10:33

Лукашенко: Беларусь готова предоставить Узбекистану все условия и технологии

Станет ли электромобиль доступным для каждого? Разберутся в ток-шоу «По существу»
09 марта 2026 08:04

Станет ли электромобиль доступным для каждого? Разберутся в ток-шоу «По существу»