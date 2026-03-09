Весенний комплекс работ по благоустройству и очистке городских территорий стартовал в Минске

В Минске стартовал масштабный весенний комплекс работ по благоустройству и очистке городских территорий. В порядок приведут промышленные зоны, парки, лесные массивы и дворовые территории, значительная часть площадей уже закреплена за предприятиями и организациями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того отремонтируют около 2 миллионов квадратных метров уличной территории и полтысячи квадратных метров дворовых проездов. Кроме того, предполагается высадить деревья и кустарники. Традиционно по субботам к наведению порядка в административных районах столицы будут присоединяться жители.

Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

Будут каждую субботу субботники на территориях в администрациях районов. 49% территорий города Минска уже закреплены за предприятиями и организациями города. Плюс наши коммунальные предприятия будут убирать свои территории. То есть необходимо максимум в марте-апреле выйти всем и привести город в порядок.

Выросло число гражданских инициатив. С 14 в 2025 году – до 40 в 2026-м. Это стало возможным благодаря корректировке бюджетного финансирования. 10 % от необходимой суммы вносят сами жители, оставшуюся часть выделяют из городских средств.