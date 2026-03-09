Во Франции восхитились ходом Путина против Макрона и фон дер Ляйен

Заявление президента РФ Владимира Путина о готовности прекратить поставки газа в Европу вызвало резонанс среди западных политиков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу французской правой партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

«Вам конец! Путин блестяще заманил в ловушку Макрона, Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС, применив энергетическое оружие в самый неподходящий для них момент! Они сами себе вырыли яму», – отметил он.

В среду российский лидер напомнил о планах ЕС отказаться от российского газа, отметив, что Москва может досрочно прекратить экспорт, перенаправив объемы на другие рынки.

Фото: pixabay