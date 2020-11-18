«Заметили, что сократилось количество посетителей». Как работают заведения в Минске во время пандемии?

Новости Беларуси. Пока во всем мире из-за пандемии закрываются магазины, кафе и рестораны, белорусский малый бизнес и сфера услуг изо всех сил стараются удержаться на плаву. Минчане, соблюдая необходимые меры безопасности, продолжают посещать объекты общепита и торговые точки. Как не только выжить в период мирового кризиса, но и не уйти в минус? О развитии столичной сферы торговли и услуг поговорили в студии «Большого города» с Ниной Емельяновой, начальником главного управления торговли и услуг Мингорисполкома. Екатерина Забенько, ведущая:

Несмотря на вот это все – во многих странах закрываются объекты торговли, кафе, рестораны – мы, я слышала информацию недавно, даже, наоборот, собираемся открывать какие-то новые точки общепита. Как это удается вообще?

Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Сфера торговли и общественного питания процентов на 95 состоит из частного бизнеса. Если есть спрос, то будут и предложения. На самом деле у нас, может, отдельные какие-то объекты закрывались, но, да, Минск постоянно развивается, постоянно у нас открываются каждый год до сотни, несколько сотен разных объектов. Даже до конца года у нас откроются магазины, которые были закрыты на реконструкцию, проводился ребрендинг. То есть менялся собственник, перепрофилировались помещения, но в основной своей массе за последние годы у нас прирост в розничной сети несколько сотен объектов год. Это стабильно и никакая пандемия на это не влияет. Екатерина Забенько:

Недавно было заявление о том, что открывается 50 новых точек общепита.

Нина Емельянова:

Не общепита, извините, а торговли. Это магазины, которые и закрывались, и перепрофилировались, либо менялся собственник. Есть еще и магазины, которые новые открываются. То есть после нового строительства. В жилых домах на первых этажах часто предусматривается наличие магазинов шаговой доступности. Ещё при планировании стройки микрорайонов все это рассчитывается, есть строительные нормы обязательные, поэтому Минск развивается, и вводятся новые объекты. Екатерина Забенько:

Как вы чувствуете, это скорее не интуитивно, все-таки вы часто крутитесь в тех кругах, где обсуждается эта тема, общаетесь непосредственно с теми, кто эти кафе, рестораны, точки торговли открывает. Нет тенденции к тому, что это может закрыться в какой-то период? Может, в пик заболеваемости? «Доедают сейчас ту гречку». Ажиотажного спроса на продукты во время второй волны коронавируса нет Нина Емельянова:

Знаете, да. Мы видели, как количество посетителей в объектах общественного питания резко сократилось. Но тогда были нами введены меры по запрету проведения тех же корпоративных мероприятий, банкетов и так далее. Вот это падение и произошло. Плюс, люди столкнулись с новой инфекцией и боялись, сейчас уже прошло полгода, мы адаптировались. Вот это обязательный масочный режим, вот эти антисептики. Сейчас мы уже к этому привыкли, что заходим в любой объект, у нас листовка сначала по профилактике коронавируса. Екатерина Забенько:

Кажется, от зубов должно уже отскакивать, что нужно делать, чтобы не заболеть.

Нина Емельянова:

Да, наносится разметка, что держи дистанцию 1,5 метра, есть перчатки одноразовые, есть антисептики на входах в магазинах и в любой объект общественного питания. Мы уже к этому привыкли и даже, можно сказать, не обращаем внимания. На автомате этим пользуемся. А весной мы это все вводили, тогда все новое было. Было сложновато заставить понять нас в тех же объектах общественного питания, почему упал товарооборот. Ввели разобщение посетителей на полтора метра, то есть просто убирали лишние столы. Екатерина Забенько:

Мне кажется, для свиданий – самое то. Нина Емельянова:

Сокращали количество мест. Плюс, ввели перерыв: 60 минут для проведения обязательной дезинфекции зала. Если раньше объект работал с 8 до 11 вечера без перерывов, то вводился еще санитарный час, например, с 16 до 17. В этот период посетители попасть не могли, а в это время сотрудники обрабатывали помещение.